В Бурятии раздадут гранты на развитие туризма

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

В прошлом году было 12 победителей



Продолжается конкурс на предоставление из республиканского бюджета грантов для поддержки проектов развития сельского, экологического, социального туризма и проектов, направленных на продвижение туристского потенциала и повышение туристской привлекательности Бурятии.



Заявки принимаются до 24 февраля в минтуризма Бурятии.



В последний раз конкурс по грантам проводился в 2020 году, 12 победителей получили гранты на продвижение своих проектов на общую сумму 4,1 млн рублей. Проекты победители реализовали до конца 2021 года.



Так, по сельскому туризму были реализованы четыре проекта: построена восьмистенная юрта в мараловой ферме Тункинского района, традиционный казачий летник в местности Шитиловка Кяхтинского района, был отремонтирован дом-музей мёда, приобретен инвентарь для анимационных программ обслуживания туристов, а также построена пятистенная юрта в местности Бульдюруй Хоринского района.



Проект по социальному туризму выиграл грант на организацию льготных экскурсионных поездок для детей, молодежи и людей старшего поколения в Байкальский биосферный заповедник.



В сфере экологического туризма поддержку получили проекты - «Тропа здоровья» в поселке Нилова пустынь и пешеходной экологической тропы «Меркитская крепость».



Больше всего победителей выявили в проектах по продвижению туристического продукта: на средства гранта предприниматели приобрели оборудование для изготовления туристических сувениров из дерева, внедрили новые анимационные программы в этнокомплексе «Степной кочевник», провели фестиваль городских экскурсий «Хото в Улан-Удэ», создали пять видеофильмов о природном потенциале лечебных ресурсов Бурятии, сшили новые костюмы, популяризирующие культуру староверов для экскурсий.



