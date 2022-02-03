О проведении банкетов надо уведомлять Роспотребнадзор и минэкономики
В Забайкальском крае проведение свадеб, банкетов и корпоративов разрешено до часу ночи при условии предварительного уведомления Роспотребнабзора и министерства экономики региона. Если мероприятие провели без предупреждения, то придётся заплатить штраф – от 50 до 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Забайкалья.
- Проводимые правительством Забайкалья проверки показали - часть заведений нарушают порядок уведомления и могут лишиться крупной суммы. Уведомление за два дня до события нужно направить на электронный адрес - 336111@mail.ru, указав точное число участников мероприятия. Рейдовые мероприятия мы проводим в первую очередь в тех кафе и ресторанах, которые не направляют нам уведомлений. А реклама о проведении банкетов в этих заведениях периодически появляется. Мы, конечно же, тоже её видим,- объяснил замминистра экономического развития Забайкалья Денис Рысев.
В минэкономики отметили, что на минувших выходных большой праздник (премия «Топ-50 женщин Читы») без предварительного уведомления провели в банкетном зале «Вегас» в посёлке Текстильщиков. В отношении заведения будут приняты меры.
В Забайкалье за умолчание банкетов грозит штраф до 300 тысяч
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