«Фу»: В улан-удэнском кафе запечатлели тараканов





В одном из кафе быстрого питания Улан-Удэ, которое находится внутри торгового центра, посетители запечатлели тараканов. Видео появилось в телеграм-канале «БурАССР 2.0».«В кафе ТЦ куча тараканов. И по всему ТЦ очень много этих насекомых. Фу, блин», - пишут авторы видео.На ролике чётко видно, что один из тараканов спокойно шевелит лапками и лежит кверху брюхом рядом с контейнерами с едой. На следующем кадре виден ещё один таракан, сидящий то ли на полу, то ли на железном столике.