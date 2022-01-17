«Фу»: В улан-удэнском кафе запечатлели тараканов

Тараканы находятся прямо возле еды
В одном из кафе быстрого питания Улан-Удэ, которое находится внутри торгового центра, посетители запечатлели тараканов. Видео появилось в телеграм-канале «БурАССР 2.0».
«В кафе ТЦ куча тараканов. И по всему ТЦ очень много этих насекомых. Фу, блин», - пишут авторы видео.
На ролике чётко видно, что один из тараканов спокойно шевелит лапками и лежит кверху брюхом рядом с контейнерами с едой. На следующем кадре виден ещё один таракан, сидящий то ли на полу, то ли на железном столике.
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