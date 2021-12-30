Бар не будет работать три месяца
В Улан-Удэ на три месяца прикрыли бар «Биг Лэйк Бар», что находится на улице Куйбышева. Там выявлено несоблюдение профилактических мероприятий, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
- На данном объекте выявлены нарушения профилактических мероприятий: отсутствовали разметки для соблюдения социальной дистанции и информация о необходимости её соблюдения, нарушения в части проведения мероприятий по обеззараживанию воздуха, - говорится в сообщении ведомства.
Советский районный суд признал индивидуального предпринимателя виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП. Назначено наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток.
В Улан-Удэ за ковидные нарушения прикрыли бар
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