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В Улан-Удэ за ковидные нарушения прикрыли бар

В Улан-Удэ за ковидные нарушения прикрыли бар
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Бар не будет работать три месяца

В Улан-Удэ на три месяца прикрыли бар «Биг Лэйк Бар», что находится на улице Куйбышева. Там выявлено несоблюдение профилактических мероприятий, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

- На данном объекте выявлены нарушения профилактических мероприятий: отсутствовали разметки для соблюдения социальной дистанции и информация о необходимости её соблюдения, нарушения в части проведения мероприятий по обеззараживанию воздуха, - говорится в сообщении ведомства.

Советский районный суд признал индивидуального предпринимателя виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП. Назначено наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток.
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