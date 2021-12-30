В Улан-Удэ за ковидные нарушения прикрыли бар

Бар не будет работать три месяца



В Улан-Удэ на три месяца прикрыли бар «Биг Лэйк Бар», что находится на улице Куйбышева. Там выявлено несоблюдение профилактических мероприятий, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



- На данном объекте выявлены нарушения профилактических мероприятий: отсутствовали разметки для соблюдения социальной дистанции и информация о необходимости её соблюдения, нарушения в части проведения мероприятий по обеззараживанию воздуха, - говорится в сообщении ведомства.



Советский районный суд признал индивидуального предпринимателя виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП. Назначено наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток.

