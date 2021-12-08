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Грузоперевозки в аэропорту Улан-Удэ выросли на 302%

Грузоперевозки в аэропорту Улан-Удэ выросли на 302%
Бизнес,  Фото:страница Дмитрия Гармаева
Спрос растёт с прошлого года

За 11 месяцев 2021 года в улан-удэнском аэропорту «Байкал» было обслужено 193 грузовых воздушных судна. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 302%.

Рост грузовых перевозок начался в 2020 году и продолжился в этом.

- Аэропорт «Байкал» обладаем хорошим потенциалом для наращивания грузовых объёмов. Он является развитым авиатранспортным узлом в центре авиационных путей, соединяющих Европейскую часть России с Сибирью, Дальним Востоком и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, - сообщается на странице аэропорта «Байкал» в Instagram.

Аэропорт имеет допуски по приёму и отправке всех типов самолётов, осуществляющих грузоперевозки.

Через аэропорт «Байкал» осуществляют грузовые перевозки авиакомпании группы компаний «Волга-Днепр»: авиакомпания «Атран», авиакомпания «Волга-Днепр», авиакомпания «AirBridgeCargo», также выполняют грузовые перевозки авиакомпания S7 (S7 Cargo), авиакомпания «Авиакон Цитотранс», авиационная компания «Авиастар-Ту».
Аэропорт "Байкал"

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