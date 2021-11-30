Прототипом будёновки стала бурятская шапка
Из рук местной рукодельницы Юлии Золотоевой рождаются тёплые войлочные шапки, которые так необходимы горожанам и жителям Бурятии в зимние дни. Бывшая танцовщица Юлия Золотоева известна в республике как мастер изделий из войлока и как активистка продвижения войлочного дела. Она выдвинула версию, что будёновка произошла от бурятской шапки, что вполне правдоподобно и требует изучения этого мнения историками.
- Модель моей шапочки получила рабочее название «будёновка», она похожа на «юудэн», но сформирована, как более удобно и хорошо сидящая на голове. Нравится и мужчинам, и женщинам, все оценивают ее универсальность и самобытность, - сообщает мастер в социальной сети.
Её поддержали пользователи Facebook, которые выразили свои мнения по поводу происхождения буденовки:
- Юудэн малгай использовалась и как подшлемник. Я не историк сама, только читала учёных, которые писали, что в средние века военное обмундирование и терминология монголов перешли к русским, зачастую с названиями куяк от монгольского хуяг - панцирные доспехи, мерин от морин - конь, да и само слово богатырь от багатур.
- Так и я тоже не историк. Просто читаю то, что предложено нам, читателям…как бы то ни было…интересный материал есть и про монголо-татарскую орду, и про Русь… но то, что Вы говорите, очень похоже на истину, меня это заставило ещё идти и читать.
Юлия Золотоева сетует, что об этом не говорят и не пишут.
Улан-удэнка создала самобытный бурятский вариант будёновки
Бизнес, Фото:
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