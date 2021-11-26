Глава Бурятии вручил гендиректору АО «Бурятхлебпрома» знамя победителя «Лучшее предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности республики»
По итогам 2021 года лучшим предприятием пищевой и перерабатывающей промышленности Бурятии было признано акционерное общество «Бурятхлебпром». Ведущий производитель хлеба одержал в этой номинации уверенную победу.
Награждение лучших работников и предприятий в сфере агропромышленности состоялось 25 ноября в правительстве Бурятии. Чествование приурочили ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Знамя победителя «Лучшее предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Бурятия» получила гендиректор «Бурятхлебпрома» Марина Александрова. Награждали её глава Бурятии Алексей Цыденов и министр сельского хозяйства республики Галсан Дареев.
- Получить знамя – это очень волнительно. Мы благодарны правительству Республики Бурятия за высокую оценку нашего труда. Коллектив предприятия сделает все, чтобы оправдать доверие наших покупателей, - рассказала генеральный директор АО «Бурятхлебпром» Марина Александрова.
Справка:
АО «Бурятхлебпром» является ведущим производителем хлебобулочной, сухарной и кондитерской продукции в республике с 1995 года, обладатель «Марки качества», знака «Доверие потребителя», неоднократный лидер экономики Бурятии и лауреат конкурса «100 лучших товаров России», первый в Бурятии неоднократный победитель международных и российских конкурсов.
АО «Бурятхлебпром» признан лучшим
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