АО «Бурятхлебпром» признан лучшим

Бизнес, Фото: минсельхозпрод Бурятии

Глава Бурятии вручил гендиректору АО «Бурятхлебпрома» знамя победителя «Лучшее предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности республики»



По итогам 2021 года лучшим предприятием пищевой и перерабатывающей промышленности Бурятии было признано акционерное общество «Бурятхлебпром». Ведущий производитель хлеба одержал в этой номинации уверенную победу.



Награждение лучших работников и предприятий в сфере агропромышленности состоялось 25 ноября в правительстве Бурятии. Чествование приурочили ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.



Знамя победителя «Лучшее предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Бурятия» получила гендиректор «Бурятхлебпрома» Марина Александрова. Награждали её глава Бурятии Алексей Цыденов и министр сельского хозяйства республики Галсан Дареев.



- Получить знамя – это очень волнительно. Мы благодарны правительству Республики Бурятия за высокую оценку нашего труда. Коллектив предприятия сделает все, чтобы оправдать доверие наших покупателей, - рассказала генеральный директор АО «Бурятхлебпром» Марина Александрова.



Справка:



АО «Бурятхлебпром» является ведущим производителем хлебобулочной, сухарной и кондитерской продукции в республике с 1995 года, обладатель «Марки качества», знака «Доверие потребителя», неоднократный лидер экономики Бурятии и лауреат конкурса «100 лучших товаров России», первый в Бурятии неоднократный победитель международных и российских конкурсов.

