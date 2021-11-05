В Чите запустят круглогодичную ярмарку

Проект планируют ввести в эксплуатацию к концу 2023 года
В Чите резидент территории опережающего развития «Забайкалье» за два года планирует создать торгово-развлекательное стилизованное пространство со сценой, катком, павильонами, ресторанами и площадками для проведения культурно-массовых и развлекательных мероприятий. Проектом, в реализацию которого планируется инвестировать около 230 млн рублей, также предусмотрено строительство торговых площадок и павильонов, оформленных в виде теремов, в количестве 320 штук.
- Мы хотим возродить ярмарочную торговлю, чтобы городские жители и иностранные гости смогли знакомиться с уникальной культурой, бытом и фольклором коренных народов России через широкий ассортимент товаров местных производителей и изделий народно-художественных промыслов. Планируем, что цены на продукты питания, одежду, обувь, промышленные товары будут доступны всем слоям населения, – пояснил генеральный директор ООО «Русские ярмарки Чита» Владимир Шишкин.
Как сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, основой проекта станет предоставление в аренду утеплённых торговых мест-теремов и оказание услуг по организации досугового пространства, в том числе развлекательных и культурно-массовых мероприятий. Резидент ТОР «Забайкалье» также нацелен на развитие уникального программного продукта, который автоматизирует процесс взаимодействия между предпринимателями и покупателями. Запуск IT-платформы обеспечит комплексное сопровождение бизнес-процессов каждого предпринимателя, работающего на площадке. Ввести в эксплуатацию Русские ярмарки планируется к концу 2023 года.
- Для размещения объекта уже выбран земельный участок площадью более 25 тыс. кв. метров. Он расположен в черте города, чтобы посетить ярмарку могло как можно больше местных жителей и гостей Читы. Согласно плану-графику, с третьего квартала следующего года начнутся проектно-изыскательские работы, приступить к строительно-монтажным работам резидент сможет во втором квартале 2023 года, – рассказала директор управляющей компании «ТОР Забайкалье» Дина Архипенко.
В Чите запустят круглогодичную ярмарку
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