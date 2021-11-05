 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 ноября

04 ноября

Популярное

В Чите запустят круглогодичную ярмарку

В Чите запустят круглогодичную ярмарку
Бизнес,  Фото:пресс-служба минвостокразвития России
Проект планируют ввести в эксплуатацию к концу 2023 года

В Чите резидент территории опережающего развития «Забайкалье» за два года планирует создать торгово-развлекательное стилизованное пространство со сценой, катком, павильонами, ресторанами и площадками для проведения культурно-массовых и развлекательных мероприятий. Проектом, в реализацию которого планируется инвестировать около 230 млн рублей, также предусмотрено строительство торговых площадок и павильонов, оформленных в виде теремов, в количестве 320 штук.

- Мы хотим возродить ярмарочную торговлю, чтобы городские жители и иностранные гости смогли знакомиться с уникальной культурой, бытом и фольклором коренных народов России через широкий ассортимент товаров местных производителей и изделий народно-художественных промыслов. Планируем, что цены на продукты питания, одежду, обувь, промышленные товары будут доступны всем слоям населения, – пояснил генеральный директор ООО «Русские ярмарки Чита» Владимир Шишкин.

Как сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, основой проекта станет предоставление в аренду утеплённых торговых мест-теремов и оказание услуг по организации досугового пространства, в том числе развлекательных и культурно-массовых мероприятий. Резидент ТОР «Забайкалье» также нацелен на развитие уникального программного продукта, который автоматизирует процесс взаимодействия между предпринимателями и покупателями. Запуск IT-платформы обеспечит комплексное сопровождение бизнес-процессов каждого предпринимателя, работающего на площадке. Ввести в эксплуатацию Русские ярмарки планируется к концу 2023 года.

- Для размещения объекта уже выбран земельный участок площадью более 25 тыс. кв. метров. Он расположен в черте города, чтобы посетить ярмарку могло как можно больше местных жителей и гостей Читы. Согласно плану-графику, с третьего квартала следующего года начнутся проектно-изыскательские работы, приступить к строительно-монтажным работам резидент сможет во втором квартале 2023 года, – рассказала директор управляющей компании «ТОР Забайкалье» Дина Архипенко.
Чита территории опережающего развития Забайкальский край ярмарка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите запустят круглогодичную ярмарку
В Чите запустят круглогодичную ярмарку
Бизнес, 05.11.2021
Проект планируют ввести в эксплуатацию к концу 2023 года
От масок до QR-кодов: В Бурятии выявляют ковидные нарушения
От масок до QR-кодов: В Бурятии выявляют ковидные нарушения
Бизнес, 04.11.2021
За сутки мобильные группы проверили соблюдение противоэпидемических требований на 822 объектах
СК проверит информацию о долгах по зарплате на котельной в Иркутской области
СК проверит информацию о долгах по зарплате на котельной в Иркутской области
Бизнес, 03.11.2021
По данным СМИ, зарплату люди не получают месяцами
Владимир Кличко покинул пост директора Тимлюйского цементного завода
Владимир Кличко покинул пост директора Тимлюйского цементного завода
Бизнес, 03.11.2021
На предприятии назначен новый управляющий директор
В Улан-Удэ магазин заплатит за отказ принять назад куртку
В Улан-Удэ магазин заплатит за отказ принять назад куртку
Бизнес, 03.11.2021
Продавцы незаконно отказались вернуть деньги покупателю
Работники курили на газовых заправках в Бурятии
Работники курили на газовых заправках в Бурятии
Бизнес, 03.11.2021
Прокуратура выявила опасные автогазозаправочные станции
СберБанк выдал населению свыше 2 трлн рублей на кредиты
СберБанк выдал населению свыше 2 трлн рублей на кредиты
Бизнес, 03.11.2021
За 9 месяцев года банк выдал больше потребительских кредитов, чем за весь прошлый год
Okko бесплатно покажет фильмы в честь дня рождения Сбера
Okko бесплатно покажет фильмы в честь дня рождения Сбера
Бизнес, 02.11.2021
Okko бесплатно покажет фильмы в честь дня рождения Сбера
В Бурятии пройдёт форум «Я - предприниматель 2021»
В Бурятии пройдёт форум «Я - предприниматель 2021»
Бизнес, 02.11.2021
Мероприятия форума проведут онлайн и офлайн форматах 11 ноября
В Бурятии фермеру придётся вернуть субсидию
В Бурятии фермеру придётся вернуть субсидию
Бизнес, 02.11.2021
Он не предоставил отчёт о расходовании выделенных средств
Оронгойские арбузы лидируют среди бурятских гастробрендов
Оронгойские арбузы лидируют среди бурятских гастробрендов
Бизнес, 02.11.2021
На конкурс «Вкусы России» заявлено девять гастрономических находок Бурятии
Сбер принял более 10 тысяч заявок по госпрограмме поддержки бизнеса
Сбер принял более 10 тысяч заявок по госпрограмме поддержки бизнеса
Бизнес, 02.11.2021
Первый кредит был выдан клиенту на Дальнем Востоке
Сбер профинансирует 11 туристических объектов по программе Ростуризма
Сбер профинансирует 11 туристических объектов по программе Ростуризма
Бизнес, 02.11.2021
Объём финансирования составит более 27 млрд рублей
Сбер запустил массовый цифровой офис в России
Сбер запустил массовый цифровой офис в России
Бизнес, 02.11.2021
Компания расширила возможности удалённого обслуживания клиентов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^