Пенсионерка обратилась за помощью к бурятскому омбудсмену
К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась пенсионерка из Улан-Удэ, которая получила счёт в размере более 30 тысяч рублей за якобы самовольное пользование централизованной системой холодного водоснабжения.
В 2020 году на избирательном округе № 22, где живёт пожилая женщина, были проведены системы водоснабжения и канализации. В декабре 2020-го в присутствии представителя МУП «Водоканал» был подписан акт о завершении работ. Соответственно, подключение к централизованной системе холодного водоснабжения со стороны пенсионерки не было самовольным.
Однако из-за того, что подрядчик несвоевременно представил документацию, а также в силу возраста и тяжёлого состояния здоровья после перенесённого коронавируса женщина своевременно не смогла подать документы на заключение договора с МУП «Водоканал».
При этом она пояснила, что никаких разъяснений по заключению договора и уведомлений о несанкционированном подключении и наложении штрафных санкций она не получала.
- В соответствии с Жилищным кодексом аппарат уполномоченного дал анализ действиям сотрудников МУП «Водоканал» и сделал выводы о неправомерности доначисления платы. Вследствие чего направлены письма в республиканскую службу государственного строительного и жилищного надзора и муниципальную жилищную инспекцию. По результатам проверки факт неправомерности действий со стороны МУП «Водоканал» нашел своё подтверждение. Выдано предписание об устранении выявленного нарушения, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.
«Водоканал» пытался оштрафовать перенёсшую ковид улан-удэнку
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пенсионерка обратилась за помощью к бурятскому омбудсмену
Жанна Дорошова начала карьеру в 2004 году
Также будет создана комиссия для аттестации гидов
Бизнес, 27.09.2021
Груз остановили в Слюдянке
Бизнес, 27.09.2021
Подрядчик на строительстве школы в Клюевке усилил темп работ
Число рейсов вырастет этой осенью
Рейсы будут выполняться на 48-местных воздушных судах
В центре «Мой бизнес» прошла встреча социальных предпринимателей с заместителем министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виталием Шальковым
В компании заявили, что программа дала сбой
Отделочники некачественно справились почти со всем
«Я каждую неделю выезжаю на объект и вижу, что там происходит, а точнее – ничего», - заявил зампред правительства
Цена в ходе аукциона была снижена незначительна
Галина Ковалёва провела личный приём
Мэрия Улан-Удэ даже не выносила эту инициативу на сессию горсовета
Бизнес, 22.09.2021
Сбер сообщает об открытии благотворительного счёта для сбора средств пострадавшим и семьям погибших в Перми