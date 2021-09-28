«Водоканал» пытался оштрафовать перенёсшую ковид улан-удэнку

Пенсионерка обратилась за помощью к бурятскому омбудсмену



К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась пенсионерка из Улан-Удэ, которая получила счёт в размере более 30 тысяч рублей за якобы самовольное пользование централизованной системой холодного водоснабжения.



В 2020 году на избирательном округе № 22, где живёт пожилая женщина, были проведены системы водоснабжения и канализации. В декабре 2020-го в присутствии представителя МУП «Водоканал» был подписан акт о завершении работ. Соответственно, подключение к централизованной системе холодного водоснабжения со стороны пенсионерки не было самовольным.



Однако из-за того, что подрядчик несвоевременно представил документацию, а также в силу возраста и тяжёлого состояния здоровья после перенесённого коронавируса женщина своевременно не смогла подать документы на заключение договора с МУП «Водоканал».



При этом она пояснила, что никаких разъяснений по заключению договора и уведомлений о несанкционированном подключении и наложении штрафных санкций она не получала.



- В соответствии с Жилищным кодексом аппарат уполномоченного дал анализ действиям сотрудников МУП «Водоканал» и сделал выводы о неправомерности доначисления платы. Вследствие чего направлены письма в республиканскую службу государственного строительного и жилищного надзора и муниципальную жилищную инспекцию. По результатам проверки факт неправомерности действий со стороны МУП «Водоканал» нашел своё подтверждение. Выдано предписание об устранении выявленного нарушения, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.





