Университет Сбера проводит обучение в компаниях Бурятии

Тренинги могут помочь предпринимателям и их сотрудникам в формировании новых навыков



Сотрудники ГК «Диагрупп», клиента Бурятского отделения Сбербанка, прошли обучение от Корпоративного университета Сбера. Обучающий тренинг «Системное мышление» для партнёров провела тренер университета Лариса Копылова. Цель курса – повышение эффективности рабочих процессов за счёт систематизации информации и правильного выхода из «ловушек мышления».



Задачей Корпоративного университета Сбера является помощь предпринимателям и их сотрудникам в формировании новых навыков, которые можно применять на практике и использовать для развития коммерческой организации или собственного дела. Тренинги охватывают ключевые бизнес-темы. Обучающие материалы, подготовленные экспертами-практиками, могут быть доступны участникам и после обучения.



- Сбер для своих клиентов стремится быть не только финансовым партнёром, но и помощником в других сферах бизнеса. Обучение – это одна из задач, которая требует постоянного внимания, ведь человек учится всю жизнь, а в современном мире ценность знаний особо важна. Перед мероприятием мы провели ряд встреч с руководством и HR-службой ГК «Диагрупп», презентовали различные программы университета и выбрали универсальный тренинг, который интересен и актуален для каждого сотрудника компании. Теперь наши партнёры разрабатывают планы развития сотрудников на 2022 год с помощью обучающих курсов и программ Сбера, - рассказал Дмитрий Фалеев, заместитель управляющего Бурятским отделением Сбербанка.



- Сбербанк является нашим давним партнёром. Мы видим, как растёт уровень навыков и менеджмента у сотрудников банка. Поэтому, когда решили провести обучение для нашего коллектива, выбор пал на тренера и программы Корпоративного университета Сбербанка. Тренер приятно удивил всех своим подходом к подаче информации. Все ситуации мы рассматривали в игровом формате, который сразу показал наши ошибки. Два дня обучения пролетели не заметно. И уже сейчас мы применяем полученные знания в работе. Я получаю много предложений от коллег по улучшению рабочих процессов, и думаю, что следующее обучение не заставит себя долго ждать, потому что это большой шаг к развитию компании, - заявила Валентина Дориева, генеральный директор ГК «Диагрупп».



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