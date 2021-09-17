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Университет Сбера проводит обучение в компаниях Бурятии

Университет Сбера проводит обучение в компаниях Бурятии
Бизнес, 
Тренинги могут помочь предпринимателям и их сотрудникам в формировании новых навыков

Сотрудники ГК «Диагрупп», клиента Бурятского отделения Сбербанка, прошли обучение от Корпоративного университета Сбера. Обучающий тренинг «Системное мышление» для партнёров провела тренер университета Лариса Копылова. Цель курса – повышение эффективности рабочих процессов за счёт систематизации информации и правильного выхода из «ловушек мышления».

Задачей Корпоративного университета Сбера является помощь предпринимателям и их сотрудникам в формировании новых навыков, которые можно применять на практике и использовать для развития коммерческой организации или собственного дела. Тренинги охватывают ключевые бизнес-темы. Обучающие материалы, подготовленные экспертами-практиками, могут быть доступны участникам и после обучения.

- Сбер для своих клиентов стремится быть не только финансовым партнёром, но и помощником в других сферах бизнеса. Обучение – это одна из задач, которая требует постоянного внимания, ведь человек учится всю жизнь, а в современном мире ценность знаний особо важна. Перед мероприятием мы провели ряд встреч с руководством и HR-службой ГК «Диагрупп», презентовали различные программы университета и выбрали универсальный тренинг, который интересен и актуален для каждого сотрудника компании. Теперь наши партнёры разрабатывают планы развития сотрудников на 2022 год с помощью обучающих курсов и программ Сбера, - рассказал Дмитрий Фалеев, заместитель управляющего Бурятским отделением Сбербанка.

- Сбербанк является нашим давним партнёром. Мы видим, как растёт уровень навыков и менеджмента у сотрудников банка. Поэтому, когда решили провести обучение для нашего коллектива, выбор пал на тренера и программы Корпоративного университета Сбербанка. Тренер приятно удивил всех своим подходом к подаче информации. Все ситуации мы рассматривали в игровом формате, который сразу показал наши ошибки. Два дня обучения пролетели не заметно. И уже сейчас мы применяем полученные знания в работе. Я получаю много предложений от коллег по улучшению рабочих процессов, и думаю, что следующее обучение не заставит себя долго ждать, потому что это большой шаг к развитию компании, - заявила Валентина Дориева, генеральный директор ГК «Диагрупп».

Справка

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
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