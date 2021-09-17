Проверку провела Байкальская транспортная прокуратура
Байкальская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований трудового законодательства в санатории-профилактории «Подлеморье» Дирекции социальной сферы ВСЖД – филиала ОАО «РЖД». Этот санаторий находится в Северобайкальске.
- Установлено, что в нарушение требований ст.ст.65, 351.1 Трудового кодекса РФ руководство организации в период проведения летней оздоровительной кампании для работы с несовершеннолетними привлекало лиц, у которых не актуализированы сведения об отсутствии судимости. Также отсутствовали справки о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Транспортный прокурор внёс в адрес руководства Дирекции социальной сферы ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» представление. Оно рассмотрено и удовлетворено, сейчас соответствующие обновлённые сведения прикреплены к личным делам привлекаемых работников.
- Также в отношении главного врача санатория-профилактория «Подлеморье» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). Материалы для рассмотрения направлены в Государственную инспекцию по труду в Республике Бурятии, - уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В Бурятии в санатории-профилактории нашли нарушения закона о труде
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 17.09.2021
Проверку провела Байкальская транспортная прокуратура
Детские развлекательные центры просят вслед за бассейнами и ночными клубами открыть и их
Разрешение на строительство большого отеля должно быть получено уже скоро
Пиццу рекламирует обнажённый мужчина
До конца года приём оплаты по QR-коду без комиссии
Предприятие нарушало законодательство об охране атмосферного воздуха
Рассматривается вопрос о выделении земли инвестору
Такое решение оронгойский фермер принял после пожеланий покупателей
Учащимся рассказали о цифровых технологиях и искусственном интеллекте
В молоке обнаружены вещества, наличие которых недопустимо
С начала года собственникам рекламных конструкций выдано 75 предписаний
Следить за качеством асфальта, уборкой мусора и снега будут собственники земли
Жилец выиграл суд у управляющей компании
Включение страхования за первый год в ипотечный договор может снизить расходы перед сделкой
Нарушение трудового законодательства вскрыла прокуратура