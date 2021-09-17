В Бурятии в санатории-профилактории нашли нарушения закона о труде

Проверку провела Байкальская транспортная прокуратура



Байкальская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований трудового законодательства в санатории-профилактории «Подлеморье» Дирекции социальной сферы ВСЖД – филиала ОАО «РЖД». Этот санаторий находится в Северобайкальске.



- Установлено, что в нарушение требований ст.ст.65, 351.1 Трудового кодекса РФ руководство организации в период проведения летней оздоровительной кампании для работы с несовершеннолетними привлекало лиц, у которых не актуализированы сведения об отсутствии судимости. Также отсутствовали справки о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.



Транспортный прокурор внёс в адрес руководства Дирекции социальной сферы ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» представление. Оно рассмотрено и удовлетворено, сейчас соответствующие обновлённые сведения прикреплены к личным делам привлекаемых работников.



- Также в отношении главного врача санатория-профилактория «Подлеморье» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). Материалы для рассмотрения направлены в Государственную инспекцию по труду в Республике Бурятии, - уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



