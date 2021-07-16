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В Улан-Удэ в «Мегатитане» открыт пункт вакцинации

Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис

В торговом комплексе «Мегатитан» по улице Ботаническая накануне, 15 июля, открылся пункт вакцинации для всех желающих.

Режим работы пункта с 11 до 18.00, выходной – воскресенье. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Также мобильный пункт вакцинации работает в торговом центре «Мёд».

Как сообщал «Байкал-Daily», около недели назад глава Бурятии Алексей Цыденов объявил о том, что в Улан-Удэ откроются пункты вакцинации на базе школ, спортивных комплексов и торговых центры. Новые пункты открыли для увеличения темпов вакцинации. Кроме того, за счёт большого пространства в этих объектах проще соблюдать санитарно-эпидемиологические меры безопасности.
Титан вакцинация коронавирус

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