При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис
В торговом комплексе «Мегатитан» по улице Ботаническая накануне, 15 июля, открылся пункт вакцинации для всех желающих.
Режим работы пункта с 11 до 18.00, выходной – воскресенье. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.
Также мобильный пункт вакцинации работает в торговом центре «Мёд».
Как сообщал «Байкал-Daily», около недели назад глава Бурятии Алексей Цыденов объявил о том, что в Улан-Удэ откроются пункты вакцинации на базе школ, спортивных комплексов и торговых центры. Новые пункты открыли для увеличения темпов вакцинации. Кроме того, за счёт большого пространства в этих объектах проще соблюдать санитарно-эпидемиологические меры безопасности.
В Улан-Удэ в «Мегатитане» открыт пункт вакцинации
Бизнес, Фото:
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