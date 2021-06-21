Приём состоится во вторник
Прокурор Бурятии Галина Ковалёва совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в республике Чингисом Матхеевым проведут личный приём граждан. Он будет касаться вопросов защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.
Приём состоится 22 июня с 10:00 до 12:00 в прокуратуре по адресу город Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23 «а». Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру республики по телефонам: 8 (3012) 21-11-33, 8 (3012) 21-26-83, 8-914-050-96-79.
В это же время управление по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики и торгово-промышленная палата республики проведут «горячую линию» по проблемным вопросам ведения бизнеса.
На «горячую линию» обращаться по телефонам:
8 (3012) 21-26-83 – прокуратура республики;
8 (3012) 21-55-88- Торгово-промышленная палата республики.
Прокурор Бурятии и бизнес-омбудсмен проведут приём предпринимателей
Бизнес, Фото:
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