Прокурор Бурятии и бизнес-омбудсмен проведут приём предпринимателей

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Приём состоится во вторник



Прокурор Бурятии Галина Ковалёва совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в республике Чингисом Матхеевым проведут личный приём граждан. Он будет касаться вопросов защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.



Приём состоится 22 июня с 10:00 до 12:00 в прокуратуре по адресу город Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23 «а». Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру республики по телефонам: 8 (3012) 21-11-33, 8 (3012) 21-26-83, 8-914-050-96-79.



В это же время управление по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики и торгово-промышленная палата республики проведут «горячую линию» по проблемным вопросам ведения бизнеса.



На «горячую линию» обращаться по телефонам:

8 (3012) 21-26-83 – прокуратура республики;

8 (3012) 21-55-88- Торгово-промышленная палата республики.

