В Бурятии работники стройфирмы работали без трудовых договоров

Нарушение вскрыла прокуратура



Гусиноозёрская межрайонная прокуратура вскрыла нарушение требований трудового законодательства в ходе проверки. Установлено, что в строительной компании, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, с тремя работниками не заключили трудовые договоры.



- В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). На виновное лицо наложен административный штраф в размере 5000 рублей. Постановление не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



После проверки трудовые договоры с работниками были заключены.



