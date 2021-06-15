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В Бурятии работники стройфирмы работали без трудовых договоров

В Бурятии работники стройфирмы работали без трудовых договоров
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушение вскрыла прокуратура

Гусиноозёрская межрайонная прокуратура вскрыла нарушение требований трудового законодательства в ходе проверки. Установлено, что в строительной компании, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, с тремя работниками не заключили трудовые договоры.

- В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). На виновное лицо наложен административный штраф в размере 5000 рублей. Постановление не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

После проверки трудовые договоры с работниками были заключены.

прокуратура строительный бизнес трудовое законодательство
 
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