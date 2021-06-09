Уже в июне начинают резко подниматься цены на проживание для туристов
Ростуризму предложили заморозить цены на размещение в отелях и гостиницах на лето в ряде регионов, в том числе на Байкале. С предложением в ведомство обратилась первый член Общественного совета при нём, вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина, сообщает «Газета.Ru».
«Мы предлагаем на государственном уровне ввести регулирование цен на средства размещения на южных курортах нашей страны, чтобы как можно больше граждан получили возможность провести свой отпуск на курортах», — рассказала Елена Сутормина.
По её словам, в первую очередь речь идёт о Краснодарском крае, Крыме, Алтае, Байкале, Северном Кавказе, Карелии, Дальнем Востоке, Калининграде, Москве и Санкт-Петербурге.
Из-за закрытия основных выездных направлений большинство россиян в этом году останутся отдыхать внутри страны, цитирует Сутормину «Газета.Ru».
«На этом фоне уже начинают резко подниматься цены на проживание. Так, например, наш анализ предложений в интернет-агрегаторах показывает, что в июле по сравнению с июнем на 20% сокращается количество дешёвых вариантов размещения. При этом на 40% увеличивается количество предложений в средней (от 4,5 тыс. руб. до 9 тыс. руб. за ночь) и высокой (свыше 18 тыс. руб. за ночь) ценовых категориях. Эксперты отрасли также говорят о том, что к августу рост цен может достигнуть 30-40% к августу», - говорится в её письме, адресованном главе Ростуризма Зарине Догузовой.
Ростуризму предложили заморозить цены на гостиницы на Байкале
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