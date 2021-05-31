В Бурятии оштрафовали арбитражного управляющего

Бездействие арбитражного управляющего способствовало затягиванию процедуры конкурсного производства



Прокуратура Муйского района Бурятии провела проверку в деятельности арбитражного управляющего ООО «РудКаралон».



- Установлены факты бездействия, допущенные арбитражным управляющим при реализации процессуальных прав в ходе процедуры привлечения бывшего руководителя организации-банкрота к субсидиарной ответственности. Кроме того, им допущены нарушения при опубликовании информации о собрании кредиторов в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Указанные обстоятельства способствовали затягиванию процедуры конкурсного производства и нарушению прав кредиторов, - сообщает прокуратура Бурятии.



После проверки прокуратуры нарушения были устранены. Дисциплинарная комиссия Ассоциации ведущих арбитражных управляющих «Достояние», членом которой он является, оштрафовала нарушителя. Штраф составил 3 тысячи рублей.



- Кроме этого, в отношении виновного лица возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ (неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния). Производство настоящее время находится на рассмотрении в Арбитражном суде Бурятии, - уточнили в прокуратуре республики.





