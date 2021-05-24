 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 мая

23 мая

Популярное

Бурятия создаст с Забайкальем совместные туристские маршруты

Бурятия создаст с Забайкальем совместные туристские маршруты
Бизнес,  Фото:ТИЦ «Байкал»
Представители туристической отрасли двух регионов подписали соглашение о сотрудничестве

Туристские информационные центры (ТИЦ) Забайкалья и Бурятии подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому в ближайшее время будут созданы межрегиональные маршруты, туристические направления в обе стороны.

- Совместная работа в сфере туризма уже началась. Делегация Забайкальского края четыре дня работала в Бурятии. С нами ездили руководители туристических фирм, они также подписали взаимные соглашения с турбизнесом соседнего региона, - рассказала замминистра экономического развития Забайкалья Юлия Иванова.

Туристический потенциал Забайкальского края и Бурятии презентовали турфирмы «Надежда», «Турагент-онлайн», «Серебряное кольцо», «Колесо времени», а также представитель федерации рафтинга и спортивного туризма Забайкальского края Алексей Пешков.

Как сообщает пресс-служба забайкальского министерства экономического развития, представители Бурятии и Забайкалья рассказали о туристических ресурсах своих регионов, поделились опытом, подчеркнули важность углубления совместного сотрудничества, обсудили перспективы создания совместных турпродуктов.

- Туризм объединяет регионы, и я уверена, что в скором будущем мы начнём работу не только с Бурятией! Забайкальский край должен посетить каждый седьмой житель страны, и мы к этому показателю придём в ближайшие три года, - подчеркнула руководитель ТИЦ Забайкальского края Яна Шпак.
Бурятия Забайкальский край туризм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите проходит первый студенческий бизнес-фестиваль
В Чите проходит первый студенческий бизнес-фестиваль
Бизнес, 21.05.2021
Гостями форума стали более 500 студентов вузов и ссузов Забайкальского края
МегаФон внедрил «Мобильный ID» для подключения к Wi-Fi в Шереметьево
МегаФон внедрил «Мобильный ID» для подключения к Wi-Fi в Шереметьево
Бизнес, 21.05.2021
В аэропорту пассажиры могут подключиться к публичной сети по номеру телефона
В магазине в Бурятии обнаружили сардельки без документов
В магазине в Бурятии обнаружили сардельки без документов
Бизнес, 21.05.2021
В отношении бизнесмена возбуждены административные дела
В Бурятии взялись за ужесточение антикоронавирусных мер
В Бурятии взялись за ужесточение антикоронавирусных мер
Бизнес, 21.05.2021
Ужесточение коснётся театров и кинотеатров
В Бурятии «ЭкоАльянсу» передадут бункеры и контейнеры
В Бурятии «ЭкоАльянсу» передадут бункеры и контейнеры
Бизнес, 20.05.2021
Имущество передадут в безвозмездное пользование
В Иркутске директор буровой компании не платил зарплату
В Иркутске директор буровой компании не платил зарплату
Бизнес, 20.05.2021
При этом на расчётном счёте и в кассе предприятия имелись средства

В Иркутске продавца «Китай-Города» наказали за поддельные Reebok и Adidas
В Иркутске продавца «Китай-Города» наказали за поддельные Reebok и Adidas
Бизнес, 19.05.2021
Продавец заявила: не знала, что нельзя продавать такой товар
В Бурятии опровергли слухи о закрытии ночных клубов
В Бурятии опровергли слухи о закрытии ночных клубов
Бизнес, 19.05.2021
Информацию прокомментировали в управлении Роспотребнадзора
Жители Бурятии оценили новое качество голосовой связи
Жители Бурятии оценили новое качество голосовой связи
Бизнес, 19.05.2021
За месяц жители республики наговорили в 4G 40 миллионов минут
«ТГК-14»: В Улан-Удэ продолжается работа над коллективным договором
«ТГК-14»: В Улан-Удэ продолжается работа над коллективным договором
Бизнес, 18.05.2021
Новый коллективный договор планируют подписать 18 июня
Фасад «Леруа Мерлен» в Улан-Удэ будут согласовывать с властями
Фасад «Леруа Мерлен» в Улан-Удэ будут согласовывать с властями
Бизнес, 18.05.2021
Огромное здание «Леруа Мерлен» должно быть красивым со всех сторон
В Улан-Удэ застройщик незаконно требовал с дольщиков доплату
В Улан-Удэ застройщик незаконно требовал с дольщиков доплату
Бизнес, 18.05.2021
Площадь помещений слегка увеличилась, но застройщик не понёс из-за расходов
В Улан-Удэ уничтожили полцентнера яблок
В Улан-Удэ уничтожили полцентнера яблок
Бизнес, 18.05.2021
Партию импортных яблок раздавили бульдозером

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^