Представители туристической отрасли двух регионов подписали соглашение о сотрудничестве
Туристские информационные центры (ТИЦ) Забайкалья и Бурятии подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому в ближайшее время будут созданы межрегиональные маршруты, туристические направления в обе стороны.
- Совместная работа в сфере туризма уже началась. Делегация Забайкальского края четыре дня работала в Бурятии. С нами ездили руководители туристических фирм, они также подписали взаимные соглашения с турбизнесом соседнего региона, - рассказала замминистра экономического развития Забайкалья Юлия Иванова.
Туристический потенциал Забайкальского края и Бурятии презентовали турфирмы «Надежда», «Турагент-онлайн», «Серебряное кольцо», «Колесо времени», а также представитель федерации рафтинга и спортивного туризма Забайкальского края Алексей Пешков.
Как сообщает пресс-служба забайкальского министерства экономического развития, представители Бурятии и Забайкалья рассказали о туристических ресурсах своих регионов, поделились опытом, подчеркнули важность углубления совместного сотрудничества, обсудили перспективы создания совместных турпродуктов.
- Туризм объединяет регионы, и я уверена, что в скором будущем мы начнём работу не только с Бурятией! Забайкальский край должен посетить каждый седьмой житель страны, и мы к этому показателю придём в ближайшие три года, - подчеркнула руководитель ТИЦ Забайкальского края Яна Шпак.
Бурятия создаст с Забайкальем совместные туристские маршруты
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