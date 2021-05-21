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В Иркутской области грузчик отсудил 265 тысяч за незаконное увольнение

В Иркутской области грузчик отсудил 265 тысяч за незаконное увольнение
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину внезапно уволили по статье

Грузчик из города Железногорска-Илимский восстановился на работе через суд, а также отсудил 265 тысяч рублей.

Мужчина трудился грузчиком пекарни. В сентябре 2019 года генеральный директор предприятия без объяснения причин закрыл своё структурное подразделение.

При этом работник узнал, что уволен по статье за прогул. Хотя работу никогда не прогуливал, а на рабочее место не мог попасть, так как пекарня уже была закрыта.

Нижнеилимский районный суд в восстановлении грузчика на работе отказал. Однако судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда не согласилась с судом первой инстанции.

- Судебная коллегия пришла к выводу о том, что причины отсутствия работника на рабочем месте являлись уважительными и не связанными с нарушением трудового распорядка организации. Так как с сентября 2019 года истец не имел возможности осуществлять свои трудовые функции на предприятии в связи с недопущением его на территорию. Суд апелляционной инстанции принял по делу новое решение, частично удовлетворив исковые требования, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.

Приказ об увольнении был признан незаконным, мужчина восстановлен в должности грузчика с сентября 2019 года. С предприятия принято решение взыскать невыплаченную заработную плату, компенсацию за просрочку выплаты, заработную плату за период вынужденного прогула за период с сентября 2019 года по апрель 2021 года. Всего вышла сумма более чем в 260 тысяч рублей. Также фирма заплатит компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей.


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