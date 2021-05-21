В отношении бизнесмена возбуждены административные дела
В Северобайкальске Россельхознадзор провёл внеплановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя, занимающегося розничной торговлей.
- В магазине для продажи на хранении находилось 52 кг продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов: 7 кг фарша, 41 кг куриной продукции, 1 кг сарделек, 3 кг колбасы, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
Кроме того, установлен факт негашения ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий».
В отношении предпринимателя возбуждены административные дела. Продукция помещена на ответственное хранение, её вернут после предоставления положенных документов.
В магазине в Бурятии обнаружили сардельки без документов
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