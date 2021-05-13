В Бурятии оштрафовали владельца ветаптеки

Предприниматель грубо нарушил лицензионные требования



В Бурятии владелец ветеринарной аптеки решением суда привлечён к административной ответственности, сообщили в управлении Россельхознадзора.



Во время выездной проверки было выявлено нарушение правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения. Так, отсутствуют стеллажные карты с указанием наименования лекарственных средств, номера серии, срока годности и количества единиц хранения. Помещение и холодильники оборудованы гигрометрами и термометрами, на которые нет нужных документов.



Учёт лекарственных средств с ограниченным сроком годности не ведётся. Также не определено отдельное место для кратковременного хранения контрафактных, фальсифицированных и просроченных лекарств.



Всё это является грубым нарушением лицензионных требований.



В отношении бизнесмена возбуждено дело об административном правонарушении. Решением Арбитражного суда Бурятии бизнесмен привлечён к административной ответственности, наложен штраф.





