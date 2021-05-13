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В Бурятии оштрафовали владельца ветаптеки

В Бурятии оштрафовали владельца ветаптеки
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Предприниматель грубо нарушил лицензионные требования

В Бурятии владелец ветеринарной аптеки решением суда привлечён к административной ответственности, сообщили в управлении Россельхознадзора.

Во время выездной проверки было выявлено нарушение правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения. Так, отсутствуют стеллажные карты с указанием наименования лекарственных средств, номера серии, срока годности и количества единиц хранения. Помещение и холодильники оборудованы гигрометрами и термометрами, на которые нет нужных документов.

Учёт лекарственных средств с ограниченным сроком годности не ведётся. Также не определено отдельное место для кратковременного хранения контрафактных, фальсифицированных и просроченных лекарств.

Всё это является грубым нарушением лицензионных требований.

В отношении бизнесмена возбуждено дело об административном правонарушении. Решением Арбитражного суда Бурятии бизнесмен привлечён к административной ответственности, наложен штраф.


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