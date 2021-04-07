Улан-удэнку оштрафовали за контрафактные игрушки

Решение вынес Четвёртый арбитражный апелляционный суд



Улан-удэнка оштрафована за продажу игрушек с поддельным логотипом известного производителя. Она привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака», сообщили в прокуратуре Бурятии.



При этом сперва Арбитражный суд Бурятии не признал вину женщины.



Не согласившись с выводом суда об отсутствии вины улан-удэнки, продававшей игрушки под логотипом известного производителя, прокурор обжаловал его в апелляционном порядке.



Постановлением Четвёртого арбитражного апелляционного суда жалоба прокурора удовлетворена. Решение суда первой инстанции отменено, гражданка получила штраф в размере 50 тысяч рублей.

