 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 апреля

06 апреля

Популярное

Улан-удэнку оштрафовали за контрафактные игрушки

Улан-удэнку оштрафовали за контрафактные игрушки
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Решение вынес Четвёртый арбитражный апелляционный суд

Улан-удэнка оштрафована за продажу игрушек с поддельным логотипом известного производителя. Она привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака», сообщили в прокуратуре Бурятии.

При этом сперва Арбитражный суд Бурятии не признал вину женщины.

Не согласившись с выводом суда об отсутствии вины улан-удэнки, продававшей игрушки под логотипом известного производителя, прокурор обжаловал его в апелляционном порядке.

Постановлением Четвёртого арбитражного апелляционного суда жалоба прокурора удовлетворена. Решение суда первой инстанции отменено, гражданка получила штраф в размере 50 тысяч рублей.
штраф контрафактная продукция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии увеличили до 75% заполняемость театров и кинотеатров
В Бурятии увеличили до 75% заполняемость театров и кинотеатров
Бизнес, 07.04.2021
Очередное ковидное послабление принял оперштаб
В Забайкалье прокуратура нашла нарушения в «ЛокоТех Эксперт»
В Забайкалье прокуратура нашла нарушения в «ЛокоТех Эксперт»
Бизнес, 06.04.2021
Просрочка по удержанию алиментов составила 83 дня
Жители Бурятии покупают SIM-карты вместе с игрушками и бензином
Жители Бурятии покупают SIM-карты вместе с игрушками и бензином
Бизнес, 06.04.2021
В Бурятии открылось более 450 новых мест, где можно приобрести и самостоятельно активировать SIM-карту МегаФона
Школьник из села в Бурятии зарабатывает на любителях аниме
Школьник из села в Бурятии зарабатывает на любителях аниме
Бизнес, 06.04.2021
Мэргэн Цыбиков озвучивает фанфики по аниме
На границе Бурятии изъяли партию монгольского творога
На границе Бурятии изъяли партию монгольского творога
Бизнес, 06.04.2021
Творог гражданин Беларуси вёз в Чехию
В Улан-Удэ «управляшка» заплатила 600 тысяч за потоп в квартирах
В Улан-Удэ «управляшка» заплатила 600 тысяч за потоп в квартирах
Бизнес, 06.04.2021
Управляющая компания без предупреждения начала подачу отопления
В Бурятии организации торговли «забывают» про дезинфекцию
В Бурятии организации торговли «забывают» про дезинфекцию
Бизнес, 06.04.2021
Нарушения режима дезинфекции выявляют в ТРЦ, ювелирных и гостиницах
В Бурятии нашли пожароопасный пункт приёма древесины
В Бурятии нашли пожароопасный пункт приёма древесины
Бизнес, 06.04.2021
Прокуратура обнаружила нарушения закона в деятельности пункта приёма и отгрузки древесины
Житель Бурятии открыл «Бензоробот»
Житель Бурятии открыл «Бензоробот»
Бизнес, 05.04.2021
Раньше сельчанам приходилось ездить на заправку в райцентр
Улан-удэнские бизнесмены не выплачивали зарплату в срок
Улан-удэнские бизнесмены не выплачивали зарплату в срок
Бизнес, 05.04.2021
Прокурорская проверка выявила ряд нарушений 
В Иркутской области суд приостановил работу АЗС
В Иркутской области суд приостановил работу АЗС
Бизнес, 02.04.2021
Иск в суд направила прокуратура
В Улан-Удэ будут судить экс-директора «Сити-строй»
В Улан-Удэ будут судить экс-директора «Сити-строй»
Бизнес, 02.04.2021
Больше 200 дольщиков так и не получили ключи от своих квартир
Бурятский бизнесмен обратился к замгенпрокурора
Бурятский бизнесмен обратился к замгенпрокурора
Бизнес, 01.04.2021
Предпринимателя волновал вопрос размещения нестационарных торговых объектов
В Бурятии иностранец незаконно ремонтировал ювелирку
В Бурятии иностранец незаконно ремонтировал ювелирку
Бизнес, 31.03.2021
Иностранца выдворят за пределы России
В Бурятии владелец паблика легко отделался за рекламу алкоголя
В Бурятии владелец паблика легко отделался за рекламу алкоголя
Бизнес, 31.03.2021
Незаконная реклама алкоголя стала предметом рассмотрения УФАС

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^