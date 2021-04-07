Решение вынес Четвёртый арбитражный апелляционный суд
Улан-удэнка оштрафована за продажу игрушек с поддельным логотипом известного производителя. Она привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака», сообщили в прокуратуре Бурятии.
При этом сперва Арбитражный суд Бурятии не признал вину женщины.
Не согласившись с выводом суда об отсутствии вины улан-удэнки, продававшей игрушки под логотипом известного производителя, прокурор обжаловал его в апелляционном порядке.
Постановлением Четвёртого арбитражного апелляционного суда жалоба прокурора удовлетворена. Решение суда первой инстанции отменено, гражданка получила штраф в размере 50 тысяч рублей.
Улан-удэнку оштрафовали за контрафактные игрушки
Бизнес, Фото:
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