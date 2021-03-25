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Оплата услуг ЖКХ по Единому лицевому счёту доступна для жителей Бурятии

Оплата услуг ЖКХ по Единому лицевому счёту доступна для жителей Бурятии
Бизнес,  Фото:Сбербанк
Сбербанк продолжает работу по улучшению своих сервисов оплаты услуг

Теперь с 2020 года для жителей Республики Бурятия Сбербанк сделал доступным оплату услуг ЖКХ*  по Единому лицевому счету (ЕЛС). Единый лицевой счёт заменяет собой сразу несколько счетов. Квартире или жилому помещению присваивается уникальный номер ЕЛС. Он отображается в квитанциях поставщиков услуг либо его можно уточнить в офисах управляющих компаний. По данному счёту клиент может произвести оплату услуг ЖКХ одним платежом. На территории Бурятии по номеру ЕЛС можно оплатить услуги АО «Читаэнергосбыт», МУП «Водоканал», ООО «ЭкоАльянс», ПАО «ТГК-14», «Фонд капитального ремонта» и около 20 управляющих компаний.

Для того, чтобы провести оплату по ЕЛС, необходимо в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»** зайти в меню «Платежи», в поисковой строке набрать и выбрать «Оплата ЖКУ по Единому Лицевому счету», далее ввести свой единый лицевой счёт. После остаётся только совершить оплату по вашим счетам в несколько кликов.

Наглядно порядок действий в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» представлен ниже. 



Майдар Намзалов, начальник Управления «Безналичные решения» Бурятского отделения №8601 ПАО Сбербанк:
 
«Сбербанк всегда стремится улучшить свои сервисы для клиентов. Так происходит и с регулярными платежами ЖКХ, мы стараемся сделать их ещё более простыми, удобными и технологичными. Возможность оплаты по ЕЛС в офисах банка стартовала в июле 2020 года. Теперь один счёт содержит целый список различных поставщиков услуг, лицевые счета по которым привязаны к этому единому счёту. Услуга набирает популярность среди населения, люди разных возрастов проявляют интерес к новым способам оплаты, а сотрудники банка с радостью знакомят клиентов с новыми технологиями в платёжном сервисе».

При оплате услуг ЖКХ через ПАО Сбербанк может взиматься комиссия. Подробную информацию уточняйте в отделениях банка либо по тел.8-800-55-55-50.

* - Под ЖКХ понимаются следующие коммунальные услуги: услуги управляющих компаний по содержанию жилья и текущего ремонта, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, капитальный ремонт.

**- Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования интернет-банка и мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию об интернет-Банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте www.sberbank.ru. 

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Сбербанк
 
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