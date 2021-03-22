Прямые рейсы будут запущены в апреле
Впервые за долгое время жители Бурятии смогут без пересадок добраться до Томска. Полёты будет выполнять российская авиакомпания Red Wings Airlines, которая заходит в Бурятию, сообщили в пресс-службе минтранса республики.
25 апреля будет запущен новый рейс Улан-Удэ-Томск-Екатеринбург. Авиаперелёты будут выполняться по воскресеньям.
Из Улан-Удэ можно будет долететь до Томска
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