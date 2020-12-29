В Бурятии работникам ЖКХ начислили, но не выплатили зарплату

Нарушителю назначили штраф



Прокуратура Заиграевского района проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Как выяснила прокурорская проверка, 16 работникам предприятия ЖКХ - ООО «Золто», за октябрь 2020 года не выплачена заработная плата. Сумма задолженности составила 322 тысячи рублей, сообщили в прокуратуре Бурятии.



Генеральному директору общества внесено представление. В суд предъявлено 12 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы на сумму 276 тысяч рублей.



Кроме того, в отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого должностному лицу назначен штраф,



После прокурорского вмешательства долг по заработной плате погашен, отметили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

