Нарушителю назначили штраф
Прокуратура Заиграевского района проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Как выяснила прокурорская проверка, 16 работникам предприятия ЖКХ - ООО «Золто», за октябрь 2020 года не выплачена заработная плата. Сумма задолженности составила 322 тысячи рублей, сообщили в прокуратуре Бурятии.
Генеральному директору общества внесено представление. В суд предъявлено 12 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы на сумму 276 тысяч рублей.
Кроме того, в отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого должностному лицу назначен штраф,
После прокурорского вмешательства долг по заработной плате погашен, отметили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии работникам ЖКХ начислили, но не выплатили зарплату
Бизнес, Фото:
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