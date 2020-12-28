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Улан-удэнцы стали чаще расплачиваться за проезд безналично

Улан-удэнцы стали чаще расплачиваться за проезд безналично
Бизнес, 
Оплатить в столице Бурятии можно в 280 транспортных средствах

Более 21 тысячи поездок в общественном транспорте ежедневно, с помощью безналичных расчетов, совершают жители Улан-Удэ. По сравнению с прошлым годом данный показатель увеличился на 46%. Всего в 2020 году в столице Бурятии зафиксировано почти 5 млн безналичных оплат проезда.

Для оплаты поездки пассажиру городских автобусов, трамваев и маршруток достаточно приложить к терминалу свою бесконтактную банковскую карту, воспользоваться смартфоном или смарт-часами с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay.

- Оплатить проезд безналично жители и гости столицы Бурятии могут уже в 280 транспортных средствах – это все трамваи и автобусы города, а также маршрутные такси, следующие по движению рейсов №3, №44, №59, №82 и №100. При этом система эквайринга Сбера, размещённая в городском транспорте, принимает оплату проезда картой любого банка и любой платёжной системы, - сообщил Алексей Кузьмин, заместитель управляющего Бурятского отделения Сбербанка.

С 21 декабря 2020 года у МУП «Городские маршруты» и МУП «Управление трамвая» для пассажиров городского муниципального общественного транспорта Улан-Удэ при безналичной оплате проезда проводится акция «С четвёртой поездки бесплатно». Подробнее об условиях акции на сайте www.proezd03.ru.

Справка

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru 
Сбербанк банки
 
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