Улан-удэнцы стали чаще расплачиваться за проезд безналично

Оплатить в столице Бурятии можно в 280 транспортных средствах



Более 21 тысячи поездок в общественном транспорте ежедневно, с помощью безналичных расчетов, совершают жители Улан-Удэ. По сравнению с прошлым годом данный показатель увеличился на 46%. Всего в 2020 году в столице Бурятии зафиксировано почти 5 млн безналичных оплат проезда.



Для оплаты поездки пассажиру городских автобусов, трамваев и маршруток достаточно приложить к терминалу свою бесконтактную банковскую карту, воспользоваться смартфоном или смарт-часами с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay.



- Оплатить проезд безналично жители и гости столицы Бурятии могут уже в 280 транспортных средствах – это все трамваи и автобусы города, а также маршрутные такси, следующие по движению рейсов №3, №44, №59, №82 и №100. При этом система эквайринга Сбера, размещённая в городском транспорте, принимает оплату проезда картой любого банка и любой платёжной системы, - сообщил Алексей Кузьмин, заместитель управляющего Бурятского отделения Сбербанка.



С 21 декабря 2020 года у МУП «Городские маршруты» и МУП «Управление трамвая» для пассажиров городского муниципального общественного транспорта Улан-Удэ при безналичной оплате проезда проводится акция «С четвёртой поездки бесплатно». Подробнее об условиях акции на сайте www.proezd03.ru.



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