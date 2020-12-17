Мастер изготавливает необычные бурятские сувениры
В период пандемии многие перевели свой бизнес в онлайн-формат. Так поступил и мастер из посёлка Дульдурга Забайкальского края Аюр Дондоков. Теперь его национальные сувениры можно приобрести на международной площадке handmade товаров – «Etsy».
- Я занимался творчеством, сколько себя помню, - рассказал Аюр Дондоков, - родился в семье архитектора и с малых лет брал в руки карандаши и кисти. Художественного образования у меня нет, но в душе я, безусловно, творец. Уже два года, как хобби стало основной профессией. В поселке Агинское я открыл магазин «Ага-сувенир», где продаю национальные сувениры из гипса и дерева. Также мастерю на заказ родовые гербы. Из-за пандемии решил попробовать выйти на виртуальный рынок».
За помощью молодой предприниматель обратился в Центр поддержки экспорта Забайкальского края. Ему сделали презентационные материалы на иностранном языке, упаковали интернет-магазин (лавку) на торговой онлайн-площадке. Сейчас помогают в продвижении продукции. Платформа «Etsy» популярна у иностранцев, чаще именно они и совершают покупки, отмечают в пресс-службе министерства экономического развития Забайкалья.
Забайкалец продаёт родовые гербы на международной площадке
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мастер изготавливает необычные бурятские сувениры
Предпринимателя оштрафовали
Продукция была утилизирована
Аудитория грузового навигатора уже достигла 40 тысяч пользователей
Бизнес, 16.12.2020
«Время отдыхать на Байкале!» проведут в онлайн формате
Бизнес, 16.12.2020
Лучшую динамику демонстрируют складские помещения
Решение районного суда глава Бурятии ранее назвал «вызывающе циничным»
Байкальский банк Сбербанка создаёт предпраздничную атмосферу в офисах
На предпринимателя наложен штраф
Стало известно, сколько уже составили протоколов о несоблюдении мер профилактики
Документы на груз были предоставлены позже
Возбуждено уголовное дело
У производителей зерна и круп в Иркутской области и Бурятии отзывали 17 деклараций
Сумма контракта — более 61 миллиона
Кирилл Покацкий прокомментировал решение суда по поводу скандальной вечеринки в «Фабрике»