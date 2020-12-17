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Забайкалец продаёт родовые гербы на международной площадке

Забайкалец продаёт родовые гербы на международной площадке
Бизнес,  Фото:минэкономики Забайкальского края
Мастер изготавливает необычные бурятские сувениры

В период пандемии многие перевели свой бизнес в онлайн-формат. Так поступил и мастер из посёлка Дульдурга Забайкальского края Аюр Дондоков. Теперь его национальные сувениры можно приобрести на международной площадке handmade товаров – «Etsy».

- Я занимался творчеством, сколько себя помню, - рассказал Аюр Дондоков, - родился в семье архитектора и с малых лет брал в руки карандаши и кисти. Художественного образования у меня нет, но в душе я, безусловно, творец. Уже два года, как хобби стало основной профессией. В поселке Агинское я открыл магазин «Ага-сувенир», где продаю национальные сувениры из гипса и дерева. Также мастерю на заказ родовые гербы. Из-за пандемии решил попробовать выйти на виртуальный рынок».

За помощью молодой предприниматель обратился в Центр поддержки экспорта Забайкальского края. Ему сделали презентационные материалы на иностранном языке, упаковали интернет-магазин (лавку) на торговой онлайн-площадке. Сейчас помогают в продвижении продукции. Платформа «Etsy» популярна у иностранцев, чаще именно они и совершают покупки, отмечают в пресс-службе министерства экономического развития Забайкалья.
сувенирная продукция
 
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