Сбер отмечает изменение сберегательного поведения россиян

Банк заметил рост доли средств до востребования в общей сумме средств клиентов
В течение 2020 года доля рынка Сбербанка на рынке средств физических лиц выросла: на 0,74 п. п. за 10 месяцев 2020 года, в том числе на 1,63 п. п. за 10 месяцев 2020 года по срочным вкладам в рублях. Текущие показатели доли рынка и абсолютного объёма средств соответствуют целям СберБанка. Так, в ноябре общий объём средств физических лиц в рублях на счетах в СберБанке увеличился (включая средства на счетах эскроу) на 0,4%, что является хорошим показателем для ноября. Банк удовлетворён как динамикой объёма, так и структурой средств на счетах физических лиц. Рост вложений на конец ноября на брокерских счетах составил 37%, на ИИС — 75%.
При этом на рынке сформировалось несколько длинных трендов, которые влияют на динамику и структуру остатков по счетам и вкладам физических лиц в банках.
Во-первых, растёт доля средств до востребования в общей сумме средств клиентов. Это вызвано растущим объёмом предложений банков с начислением процентов на остаток по счетам до востребования. В ноябре СберБанк также запустил накопительный счёт, который позволяет получать доход по средствам до востребования. С учётом тренда падения ставок по вкладам клиенты всё чаще отдают предпочтение гибким продуктам с возможностью пополнений и снятий. Таким образом, средства клиентов со вкладов перетекают в текущие счета. Данная тенденция наблюдается как в СберБанке, так и на рынке в целом.
Во-вторых, фактором, обусловившим динамику объёма срочных вкладов в ноябре, является выпуск СберБанком биржевых облигаций в объёме около 20 млрд рублей. Значительная часть их также была приобретена клиентами СберБанка в рамках роста их интереса к работе на фондовом рынке, что в свою очередь является формирующимся долгосрочным трендом.
Кроме того, активизация на рынке строительства жилья по новой схеме финансирования с использованием эскроу-счетов и рост объёмов ипотеки привели к формированию значительных остатков на эскроу-счетах. Устойчивый рост остатков на счетах эскроу происходит не только в СберБанке, но и по всей банковской системе. Данные средства, несмотря на тип «до востребования», будут демонстрировать устойчивую динамику в будущем, так как это соответствует реализуемой в стране программе жилищного строительства и ипотечного кредитования. СберБанк является одним из крупнейших кредиторов по ипотеке в стране, а новый механизм финансирования обеспечит значительный рост рынка в ближайшие годы.
Справка
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер —www.sber.ru.
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