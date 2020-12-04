Зарплатный статус карты Сбера можно выбрать самостоятельно

Справка





Более 30 тысяч жителей Бурятии в 2020 году стали участниками «зарплатного проекта» Сбербанка. Только в сентябре-октябре начисления по оплате своего труда на карту Сбера начали получать 15 тысяч жителей региона. Всего, в настоящее время, участниками проекта в республике являются 170 тысяч человек.Дебетовые банковские карты Сбербанка можно самостоятельно перевести в статус «зарплатная»: в 2020 году Сбер начал реализацию упрощённой схемы изменения статуса карты. Согласно условиям работы сервиса, любой гражданин, имеющий банковскую карту, дистанционно, при помощи мобильного приложения Сбербанк Онлайн, может стать клиентом-участником зарплатного проекта Сбера. Для самостоятельного переоформления статуса и функционала карты достаточно зайти в приложение СББОЛ, выбрать действующую дебетовую карту Сбера, зайти в «Настройки», выбрать «Сделать карту зарплатной», сформировать заявление и передать его в бухгалтерию по месту работы. После первого зачисления зарплаты на банковскую карту банк подтвердит новый статус карты посредством СМС-уведомления.- заявил Алексей Кузьмин, заместитель управляющего Бурятского отделения Сбербанка.Подробнее о дебетовой зарплатной карте Сбербанка можно узнать на сайте www.sberbank.ru, в отделениях банка или по телефону 8-800-555-55-50.осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.— один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.