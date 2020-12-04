 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 декабря

03 декабря

Популярное

Зарплатный статус карты Сбера можно выбрать самостоятельно

Зарплатный статус карты Сбера можно выбрать самостоятельно
Бизнес, 
Банк реализовал упрощённую схему изменения статуса карты

Более 30 тысяч жителей Бурятии в 2020 году стали участниками «зарплатного проекта» Сбербанка. Только в сентябре-октябре начисления по оплате своего труда на карту Сбера начали получать 15 тысяч жителей региона. Всего, в настоящее время, участниками проекта в республике являются 170 тысяч человек.

Дебетовые банковские карты Сбербанка можно самостоятельно перевести в статус «зарплатная»: в 2020 году Сбер начал реализацию упрощённой схемы изменения статуса карты. Согласно условиям работы сервиса, любой гражданин, имеющий банковскую карту, дистанционно, при помощи мобильного приложения Сбербанк Онлайн, может стать клиентом-участником зарплатного проекта Сбера. Для самостоятельного переоформления статуса и функционала карты достаточно зайти в приложение СББОЛ, выбрать действующую дебетовую карту Сбера, зайти в «Настройки», выбрать «Сделать карту зарплатной», сформировать заявление и передать его в бухгалтерию по месту работы. После первого зачисления зарплаты на банковскую карту банк подтвердит новый статус карты посредством СМС-уведомления.

- Сбербанк постоянно улучшает продукты и сервисы для своих клиентов, а сегодня всё чаще переводит операции в привычные цифровые каналы. В условиях пандемии это позволяет минимизировать или полностью сократить визиты в филиалы банка. Плюс к этому помогает перевести взаимодействие работодателя и сотрудника в онлайн, что экономит время всех сторон, участвующих в процессе зачисления заработной платы. Для участников зарплатных проектов действует система лояльности, которая предусматривает персонифицированные или корпоративные предложения, в их числе особые условия по потребительскому и ипотечному кредитованию, а также специальные условия по продуктам экосистемы Сбера, - заявил Алексей Кузьмин, заместитель управляющего Бурятского отделения Сбербанка.

Подробнее о дебетовой зарплатной карте Сбербанка можно узнать на сайте www.sberbank.ru, в отделениях банка или по телефону 8-800-555-55-50.

Справка

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбербанк банки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии усилили контроль за торговыми центрами и общепитом
В Бурятии усилили контроль за торговыми центрами и общепитом
Бизнес, 04.12.2020
Власти Бурятии бросили силы на удержание стабилизации эпидситуации по ковиду
В Бурятии в партии пиломатериалов нашли личинки «волосогрызок»
В Бурятии в партии пиломатериалов нашли личинки «волосогрызок»
Бизнес, 04.12.2020
Партия предназначалась для экспорта в Китай
«Ты помнишь, как всё начиналось»
«Ты помнишь, как всё начиналось»
Бизнес, 04.12.2020
Крупнейшему ритейлеру Бурятии – четверть века
МегаФон в Бурятии удвоил число пунктов продаж сим-карт
МегаФон в Бурятии удвоил число пунктов продаж сим-карт
Бизнес, 04.12.2020
Более 420 пунктов продаж расположены в 90 населённых пунктах республики
Сбер представил Стратегию развития до 2023 года
Сбер представил Стратегию развития до 2023 года
Бизнес, 03.12.2020
Руководители компании рассказали о планах и амбициях на ближайшие три года

В Бурятии стоянка древнего человека ушла частной фирме
В Бурятии стоянка древнего человека ушла частной фирме
Бизнес, 03.12.2020
Прокуратура добивается возвращения земли на Байкале, отданной в аренду
В Бурятии усилили контроль за гостиницами
В Бурятии усилили контроль за гостиницами
Бизнес, 03.12.2020
Мобильные группы состоят из сотрудников минтуризма и полиции
В Улан-Удэ просят обанкротить «Эталон-С»
В Улан-Удэ просят обанкротить «Эталон-С»
Бизнес, 03.12.2020
В Арбитражный суд поступил иск о банкротстве скандальной известной «управляшки»
Сбер представил новый «Комплаенс-помощник»
Сбер представил новый «Комплаенс-помощник»
Бизнес, 02.12.2020
Сервис позволит проанализировать бизнес по 43 критериям

Бурятская нефритовая фабрика представила продукцию главе минпрома России
Бурятская нефритовая фабрика представила продукцию главе минпрома России
Бизнес, 02.12.2020
Сейчас компания –лидер по производству ювелирной и сувенирной продукции из нефрита в России
В СберБанк Онлайн можно оформить индивидуальную выписку
В СберБанк Онлайн можно оформить индивидуальную выписку
Бизнес, 02.12.2020
В мобильном приложении появился новый сервис-конструктор
Сбер приглашает жителей Бурятии на AIJ Contest
Сбер приглашает жителей Бурятии на AIJ Contest
Бизнес, 02.12.2020
Онлайн-соревнование по анализу данных и искусственному интеллекту пройдёт 3-5 декабря
В Бурятии малому бизнесу устроят перепись
В Бурятии малому бизнесу устроят перепись
Бизнес, 02.12.2020
Участие в ней обязательно
Дни качества в Сбере: «Спасибо, что вы с нами»
Дни качества в Сбере: «Спасибо, что вы с нами»
Бизнес, 01.12.2020
Клиентам банка в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье дарили шоколад

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^