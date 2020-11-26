Фирма использовала подложные документы
Три миллиона рублей перевела в Китай по подложным документам компания в Забайкальском крае. По контракту фирма должна была приобрести в КНР цветы и семена растений. Однако товар не был ввезён в Россию, сообщает пресс-служба Читинской таможни.
Сотрудники Читинской таможни установили, что в 2019 году представитель фирмы незаконно получил электронный ключ доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, изготовил подложные документы и заключил с китайской фирмой внешнеэкономический контракт на закупку товаров. Впоследствии он перевёл в КНР три миллиона рублей.
Товар (цветы и семена) в указанный в контракте срок в Россию не поступил. Денежные средства, переведенные китайской компании, на счета российской фирмы в уполномоченный банк возвращены не были. Это является нарушением требований валютного законодательства.
В отношении представителя фирмы – гражданина России Читинская таможня возбудила уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Проводится расследование.
Нарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трёх лет, либо принудительные работы на срок до трёх лет, либо лишение свободы на срок до трёх лет.
Читинская компания вывела в Китай три миллиона
Бизнес, Фото:
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