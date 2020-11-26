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Читинская компания вывела в Китай три миллиона

Читинская компания вывела в Китай три миллиона
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Фирма использовала подложные документы

Три миллиона рублей перевела в Китай по подложным документам компания в Забайкальском крае. По контракту фирма должна была приобрести в КНР цветы и семена растений. Однако товар не был ввезён в Россию, сообщает пресс-служба Читинской таможни.

Сотрудники Читинской таможни установили, что в 2019 году представитель фирмы незаконно получил электронный ключ доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, изготовил подложные документы и заключил с китайской фирмой внешнеэкономический контракт на закупку товаров. Впоследствии он перевёл в КНР три миллиона рублей.

Товар (цветы и семена) в указанный в контракте срок в Россию не поступил. Денежные средства, переведенные китайской компании, на счета российской фирмы в уполномоченный банк возвращены не были. Это является нарушением требований валютного законодательства.

В отношении представителя фирмы – гражданина России Читинская таможня возбудила уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Проводится расследование.

Нарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трёх лет, либо принудительные работы на срок до трёх лет, либо лишение свободы на срок до трёх лет.


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