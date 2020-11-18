Сбербанк запустил новые копилки

Сервис можно подключить через Сбербанк Онлайн



Сбербанк запустил две новые копилки для регулярного накопления средств — копилку «52 недели» и «Копилку для сдачи». Подключить их можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.



Копилка «52 недели» в течение года автоматически переводит средства в сбережения с постоянным увеличением суммы. Шаг прибавления — 10, 25, 50 или 100 рублей. К примеру, выбранный шаг в 50 рублей означает, что в первую неделю копилка переведёт 50 рублей, во вторую — 100, в третью — 150 и так далее, каждый раз откладывая на 50 рублей больше. В итоге за год в копилке накопится 68900 рублей.



«Копилка для сдачи» округляет все покупки, оплаченные картой, до ближайшей круглой суммы, а сдачу переводит в сбережения. Круглая сумма — 10, 50 или 100 рублей. Например, при совершении покупки на 138 рублей и выбора округления до 10 рублей копилка пополнит счёт на 2 рубля (при округлении до 50 рублей — на 12 рублей, до 100 рублей — на 62 рубля).



- Мы часто забываем пополнять свои накопительные счета или просто боимся заводить регулярные накопления, хотя они помогают чувствовать себя увереннее. Копилки от Сбербанка помогают регулярно, но небольшими, комфортными суммами перечислять деньги в сбережения, формируя привычку сберегать. Сейчас в Сбербанке подключено уже порядка 2,5 млн активных копилок, объём переводов через которые в среднем составляет 5,2 млрд рублей в месяц. Клиентам банка доступно пять копилок — их можно подключить в СберБанк Онлайн за несколько секунд, - сообщил Алексей Ермаков, директор дивизиона «Персональное финансовое планирование» Сбербанка.



Помимо «Копилки для сдачи» и «52 недель», в семейство копилок Сбербанка входят сервисы «По расписанию» (еженедельно или ежемесячно откладывает определённую сумму), «Процент от доходов» (процент от зарплаты и других регулярных поступлений) и «Процент от расходов» (процент от суммы покупок за предыдущий день). На данный момент самой популярной является копилка «По расписанию».



Справка



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

