Улан-удэнцу в платёжке насчитали лишнюю сумму площади дома
Улан-удэнец, несогласный с суммой, которую ему выставила «ТГК-14», обратился в прокуратуру Железнодорожного района.
- Вопреки жилищному законодательству ресурсоснабжающая организация за 2014-2016 годы произвела улан-удэнцу перерасчёт платы за отопление, исходя из площади жилого дома 80,4 кв.м., вместо фактической - 48,2 кв.м., - сообщает прокуратура Бурятии.
Прокурор района внёс руководителю филиала ПАО «ТГК-14» - «Теплоэнергосбыт Бурятии» представление. В итоге собственнику дома был произведён перерасчёт на сумму 45 тысяч рублей.
«ТГК-14» понудили вернуть улан-удэнцу 45 тысяч
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