Программа лояльности «СберСпасибо» празднует день рождения

Девятилетие она отмечает недельной акцией для своих клиентов
Банковской программе лояльности Сбера исполняется 9 лет. В честь дня рождения «СберСпасибо» объявляет о недельной акции для своих клиентов: с 9 по 15 ноября 2020 года при совершении покупок по карте СберБанка у партнёров акции участники получат повышенные бонусы и подарки.
В этом году участие в ней принимают более 15 компаний из разных областей торговли и сферы услуг, среди них: федеральные торговые сети косметики, товаров для дома и бытовой техники и электроники; интернет-магазины; сетевые аптеки; компании, предоставляющие медицинские услуги и другие.
Все участники акции приготовили специальные условия на свои товары и услуги, воспользоваться которыми можно в дни её проведения.
- Мы любим дарить подарки нашим клиентам в свой день рождения — таким образом мы как будто бы отмечаем его вместе. Надеемся, что и в этом году сможем порадовать участников выгодными предложениями — наши партнёры приготовили классные скидки и повышенные бонусы за покупки, - заявил Андрей Писарев, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо».
Обо всех подробностях акции, специальных предложениях и компаниях-участницах можно узнать на сайте программы.
Справка
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер —www.sber.ru.
Программа лояльности «СберСпасибо» празднует день рождения
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