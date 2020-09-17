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Сбербанк ждёт самая большая трансформация за всю историю

Сбербанк ждёт самая большая трансформация за всю историю
Бизнес, 
Сбербанк приглашает всех стать участниками важного для события — большой онлайн-конференции СберКонф

- 24 сентября в 10:00 по московскому времени мы расскажем о самой большой трансформации Сбербанка за всю историю, о новых сервисах, продуктах и возможностях для каждого нашего клиента, – сообщили в пресс-служба банка.

Для участия на специально созданном лендинге мероприятия оставьте свой электронный адрес и получите эксклюзивное приглашение на онлайн-трансляцию.

Подробности — на sber.ru/conf.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк банки
 
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