В Бурятии продавцам рынка в Аршане стало нечем торговать

Закрытие границы с Монголией сильно ударило по аршанскому рынку



Продавцы рынка в курортном посёлке Аршан Тункинского Бурятии пожаловались на проблемы с поставкой продукции, сообщает издание «Орда Инфо» Рынок находится в центре посёлка и пользуется популярностью у туристов.



- Многие называют рынок монгольским, так как в основном мы продаём товары из Монголии: изделия из верблюжьей шерсти, кожи, сувениры. Но с введением карантина в Монголии, поставки товаров прекратились. Граница закрыта. Мы распродаём старые запасы. Многие наши продавцы из посёлка даже стали вязать, делать вещи своими руками, чтобы заинтересовать туристов, — сообщили «Орде Инфо» продавцы на рынке в Аршане.



Информации, когда откроют границу с Монголией, пока нет.

