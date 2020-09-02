Закрытие границы с Монголией сильно ударило по аршанскому рынку
Продавцы рынка в курортном посёлке Аршан Тункинского Бурятии пожаловались на проблемы с поставкой продукции, сообщает издание «Орда Инфо» Рынок находится в центре посёлка и пользуется популярностью у туристов.
- Многие называют рынок монгольским, так как в основном мы продаём товары из Монголии: изделия из верблюжьей шерсти, кожи, сувениры. Но с введением карантина в Монголии, поставки товаров прекратились. Граница закрыта. Мы распродаём старые запасы. Многие наши продавцы из посёлка даже стали вязать, делать вещи своими руками, чтобы заинтересовать туристов, — сообщили «Орде Инфо» продавцы на рынке в Аршане.
Информации, когда откроют границу с Монголией, пока нет.
В Бурятии продавцам рынка в Аршане стало нечем торговать
Бизнес, Фото:
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