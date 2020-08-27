Фермер хочет купить для своего верблюда самку
Житель Хоринского района Бурятии Тимур Бадарханов, глава фермерского хозяйства в местности Удынгол, планирует начать разводить верблюдов. Об этом сообщила группа «Хоринск-инфо.24/7».
У фермера в прошлом году появился верблюд, которого он назвал Гомбо. Сейчас ему 1 год 4 месяца. Для него он хочет приобрести самку.
- Теперь мы хотим привезти с Мухоршибирского района девочку-верблюда, - признался фермер.
Стоимость верблюда в России составляет около 150 тысяч рублей.
У Тимура Бадарханова есть все пять священных домашних животных: коза, баран, лошадь и корова. Раньше не хватало только верблюда, но теперь есть и он.
Табан хушуун мал – это пять вершинных животных, которые были основными в кочевой культуре бурят. В круг этой «пятёрки» входят верблюд, лошадь, бык, овца и коза. Из шкур производили кожу, ремни, хлысты, изделия для конской упряжи, тёплую, удобную одежду - дохи, пиниги, рукавицы.
Житель Бурятии планирует разводить верблюдов
Бизнес, Фото:
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