Житель Бурятии планирует разводить верблюдов

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Фермер хочет купить для своего верблюда самку



Житель Хоринского района Бурятии Тимур Бадарханов, глава фермерского хозяйства в местности Удынгол, планирует начать разводить верблюдов. Об этом сообщила группа «Хоринск-инфо.24/7».



У фермера в прошлом году появился верблюд, которого он назвал Гомбо. Сейчас ему 1 год 4 месяца. Для него он хочет приобрести самку.



- Теперь мы хотим привезти с Мухоршибирского района девочку-верблюда, - признался фермер.



Стоимость верблюда в России составляет около 150 тысяч рублей.



У Тимура Бадарханова есть все пять священных домашних животных: коза, баран, лошадь и корова. Раньше не хватало только верблюда, но теперь есть и он.



Табан хушуун мал – это пять вершинных животных, которые были основными в кочевой культуре бурят. В круг этой «пятёрки» входят верблюд, лошадь, бык, овца и коза. Из шкур производили кожу, ремни, хлысты, изделия для конской упряжи, тёплую, удобную одежду - дохи, пиниги, рукавицы.

