Музей «Куклы советского детства» на Байкале закрыли

Учреждение закрыто с сегодняшнего дня



Музей «Куклы советского детства» на Байкале закрывается. Об этом заявила владелица частного учреждения культуры Оксана Токмакова на своей странице в Facebook.



- С сегодняшнего дня я официально закрываю свой музей. Музея «Куклы советского детства» в Листвянке больше нет. Сайт уже обнулен, – написала она в социальной сети.



Оксана Токмакова заявила, что причиной этому стало «административное давлении со стороны Госкадастра, в условиях которого музей работал последние 2,5 года».



- Административные акты растут в геометрической прогрессии и проходить процедуры их обжалования одновременно в нескольких судебных инстанциях - невыносимо сложно! Это практически не оставляет мне времени ни на работу в музее, ни на жизнь! – возмущается женщина.



Владелица теперь уже закрытого музея отмечает, что её частный музей в Листвянке уничтожали «демонстративно» и «методично».



Музей с подобной тематикой был единственным не то что в регионе, а практически на территории России. Множество людей приезжало в Листвянку из других регионов специально, чтобы посмотреть коллекцию музея и т.д.



- Очень надеюсь, что судьба музея на этом не заканчивается - я очень мечтаю о полноценном музее советской игрушки в Иркутске, единственном и неповторимом в прямом смысле... А мечты - я знаю, имеют обыкновение сбываться! – не унывает Оксана Токмакова.



Экспозиция частного музея состояла из более двух тысяч кукол и предметов кукольного обихода советских времен. Учреждение было открыто в конце 2014 года.

