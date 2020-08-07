 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Августа

06 Августа

Популярное

Банк Авангард ввёл кешбэк по корпоративным картам

Банк Авангард ввёл кешбэк по корпоративным картам
Бизнес, 
Карты с повышенным кешбэком можно оформить с 1 августа

Банк Авангард ввёл кешбэк по корпоративным картам. С 1 августа юридические лица и индивидуальные предприниматели, ранее не имевшие корпоративных карт банка, могут оформить карты Mastercard Business/Mastercard Business c дисплеем с повышенным кешбэком 5%. По действующим картам возврат средств составит 1% от стоимости оплаты товаров и услуг.

Кешбэк начисляется ежемесячно. Количество карт для одного юридического лица или ИП не ограничено.

Подать заявление на оформление корпоративных карт можно в интернет-банке и мобильном приложении «Авангард Бизнес». Управление операциями по картам доступно клиентам онлайн: контроль расхода денежных средств, оформление отчётных документов, установление лимитов для каждой карты, блокировка, пополнение счетов карт и др.

Подробнее на сайте avangard.ru.
Авангард банки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Банк Авангард ввёл кешбэк по корпоративным картам
Банк Авангард ввёл кешбэк по корпоративным картам
Бизнес, 07.08.2020
Карты с повышенным кешбэком можно оформить с 1 августа
Кафе в Улан-Удэ прикрыли за «подпольный» банкет
Кафе в Улан-Удэ прикрыли за «подпольный» банкет
Бизнес, 07.08.2020
В банкете участвовало более 60 человек
«Спасибо от Сбербанка» предлагает спецусловия для держателей карт «Мир»
«Спасибо от Сбербанка» предлагает спецусловия для держателей карт «Мир»
Бизнес, 06.08.2020
Они действительны для участников проекта «Бонус Краш» и «Бонусные Башни»
В Бурятии набирает обороты производство кумыса
В Бурятии набирает обороты производство кумыса
Бизнес, 05.08.2020
Кумыс от селенгинского фермера выйдет на прилавки магазинов
В Иркутском районе сельхозугодия удобряли опасным птичьим помётом
В Иркутском районе сельхозугодия удобряли опасным птичьим помётом
Бизнес, 05.08.2020
После такого удобрения в почве нашли бактерии кишечной палочки
В зоопарках в Улан-Удэ не соблюдали карантин для животных
В зоопарках в Улан-Удэ не соблюдали карантин для животных
Бизнес, 05.08.2020
Надзорные ведомства выявили нарушения
Сбербанк запустил моментальные страховые выплаты при задержке рейса
Сбербанк запустил моментальные страховые выплаты при задержке рейса
Бизнес, 04.08.2020
Новый сервис работает как для перелётов внутри России, так и на международных направлениях
Бурятские предприниматели Бурятии сэкономили 16 млн рублей
Бурятские предприниматели Бурятии сэкономили 16 млн рублей
Бизнес, 04.08.2020
Это произошло благодаря освобождению от уплаты аренды за госимущество
В Улан-Удэ прикрыли гриль-бар «Шашлыкофф»
В Улан-Удэ прикрыли гриль-бар «Шашлыкофф»
Бизнес, 04.08.2020
В гриль-баре «Шашлыкофф» не соблюдали антиковидные требования
Кассационный суд признал недопустимым приватизацию земель на Байкале
Кассационный суд признал недопустимым приватизацию земель на Байкале
Бизнес, 04.08.2020
Компания, незаконно получившая землю на Байкале, проиграла суды
Сбербанк возобновил приём заявок на сельскую ипотеку по ставке от 2,7%
Сбербанк возобновил приём заявок на сельскую ипотеку по ставке от 2,7%
Бизнес, 03.08.2020
Сбербанк возобновил приём заявок по программе «Сельская ипотека»

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^