Карты с повышенным кешбэком можно оформить с 1 августа
Банк Авангард ввёл кешбэк по корпоративным картам. С 1 августа юридические лица и индивидуальные предприниматели, ранее не имевшие корпоративных карт банка, могут оформить карты Mastercard Business/Mastercard Business c дисплеем с повышенным кешбэком 5%. По действующим картам возврат средств составит 1% от стоимости оплаты товаров и услуг.
Кешбэк начисляется ежемесячно. Количество карт для одного юридического лица или ИП не ограничено.
Подать заявление на оформление корпоративных карт можно в интернет-банке и мобильном приложении «Авангард Бизнес». Управление операциями по картам доступно клиентам онлайн: контроль расхода денежных средств, оформление отчётных документов, установление лимитов для каждой карты, блокировка, пополнение счетов карт и др.
Подробнее на сайте avangard.ru.
Банк Авангард ввёл кешбэк по корпоративным картам
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