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В Бурятии суд обязал компанию расплатиться с 16 уволенными работниками

В Бурятии суд обязал компанию расплатиться с 16 уволенными работниками
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Долги накопились ещё за 2018 год

Северобайкальский межрайонный прокурор проверил соблюдение трудового законодательства в ООО «Консалтинг». По итогам проверки прокурор предъявил в суд иск об обязании работодателя произвести перерасчёт заработной платы 16 уволенным работникам за период с мая по декабрь 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Прокурор потребовал исходить из расчёта заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда, предусмотренного федеральным законодательством, с учётом районного коэффициента и северной надбавки.

Северобайкальский городской суд удовлетворил требования прокурора частично, обязав компанию выплатить заработную плату лишь за декабрь 2018 года в связи с пропуском срока на обращение в суд.

Однако межрайонный прокурор внес апелляционное представление на данное решение.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Бурятии отменено решение Северобайкальского городского суда. Принято новое решение об удовлетворении иска прокурора, обязании ответчика начислить и выплатить работникам заработную плату за период с мая по декабрь 2018 года. Судебная коллегия учла, что ранее прокурор вносил работодателю представление об устранении нарушенных трудовых прав, которое не было удовлетворено. Это свидетельствует об отсутствии оснований для применения судом пропуска срока на обращение в суд.


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