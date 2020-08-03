С 1 августа в Иркутской области стартовало народное голосование конкурса «Сделано в Приангарье»
Приём заявок на конкурс стартовал в начале июня. На присвоение знака качества «Сделано в Приангарье» претендуют 63 региональных производителя. Они представили около 350 наименований продуктов и товаров, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Компании-победители получат:
- поддержку при сотрудничестве с Российским экспортным центром;
- преференции в вопросах кредитования экспорта и страхования рисков;
- возможность оформления льготных займов до 3-х миллионов рублей сроком до 3-х лет;
- дополнительное преимущество для получения субсидий в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Также с 15 по 30 августа на специально отведенной площадке Центрального рынка в Иркутске будут проходить тематические продовольственные ярмарки.
Окончательное подведение итогов конкурса, награждение победителей и вручение призов запланировано на сентябрь.
В Иркутской области стартовало голосование конкурса за знак качества
Бизнес, Фото:
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