В Иркутской области стартовало голосование конкурса за знак качества

С 1 августа в Иркутской области стартовало народное голосование конкурса «Сделано в Приангарье»



Приём заявок на конкурс стартовал в начале июня. На присвоение знака качества «Сделано в Приангарье» претендуют 63 региональных производителя. Они представили около 350 наименований продуктов и товаров, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.



Компании-победители получат:



- поддержку при сотрудничестве с Российским экспортным центром;

- преференции в вопросах кредитования экспорта и страхования рисков;

- возможность оформления льготных займов до 3-х миллионов рублей сроком до 3-х лет;

- дополнительное преимущество для получения субсидий в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика».



Также с 15 по 30 августа на специально отведенной площадке Центрального рынка в Иркутске будут проходить тематические продовольственные ярмарки.



Окончательное подведение итогов конкурса, награждение победителей и вручение призов запланировано на сентябрь.

