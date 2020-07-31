Работодатели Забайкалья получат миллион за сотрудника из другого региона

Бизнес, Фото: пресс-служба минтруда Забайкальского края

Финансовая поддержка предоставляется для компенсации затрат, связанных с переездом, предоставлением жилья и повышением квалификации



В Забайкальском крае объявлено о проведении отбора работодателей для включения в региональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов на 2021 год. В рамках программы работодателю предоставляется финансовая поддержка в размере одного миллиона рублей на каждого сотрудника для компенсации затрат, связанных с привлечением работника из другого региона нашей страны.



Финансовая поддержка рассчитана на покрытие расходов, связанных с переездом, предоставлением жилья, повышением квалификации и социальной поддержкой работника и членов его семьи. Принять участие в программе может любой работодатель, испытывающий кадровый голод, кроме государственных и муниципальных учреждений.



Подать документы можно с 5 по 7 августа с 9:00 до 13:00 в министерстве труда и социальной защиты населения Забайкальского края по адресу: г. Чита, ул. Курнатовского, 7, каб. 25, либо отправить на электронный адрес: pochta@minsz.e-zab.ru. Срок проведения отбора – 11 августа.



По вопросам заполнения заявок и участия в программе можно обратиться в отдел трудовых ресурсов министерства труда и социальной защиты населения региона. Телефон для справок: 8 (3022) 35-09-55. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

