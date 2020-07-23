Фотографии свалки выложили в соцсети
В Иркутской области на днях в соцсетях разместили фотографии образовавшейся свалки бытовых отходов недалеко от Байкала в бухте Зуун Хагун.
По данному факту была незамедлительно проведена проверка. Полицейские и специалисты Роспотребнадзора установили собственника, арендатора земель, а также лиц, ответственных за уборку территории и обязали их вывезти скопившийся мусор.
В отношении предпринимателя начато административное расследование по статье 8.2 КоАП РФ. Собранные материалы в дальнейшем будут направлены на рассмотрение в судебные органы. Санкция статьи кодекса предусматривает штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
- В свою очередь, правовую оценку действиям главы крестьянского хозяйства, обязанного своевременно вывозить твердые бытовые и коммунальные отходы, дадут должностные лица Росприроднадзора по Иркутской области, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В настоящее время последствия экологического правонарушения устранены.
На Байкале предпринимателя заставили убрать свалку
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Фотографии свалки выложили в соцсети
Это может стать причиной распространения вредителей
С музея не будут брать аренду за месяцы простоя
Работники обратились в прокуратуру
Госдума одобрила проект, приравнивающий кальяны и вейпы к сигаретам
Они требовали вернуть несуществующий долг
5 компаниям группы была предложена госпрограмма кредитования под 2%
Ещё не открывшемуся общепиту внутри торговых центров уже подняли арендную плату
Вопрос о возможном закрытии общепита остаётся открытым
Предприниматель с марта не смог исправить нарушение
Руководитель организации не передал документы конкурсному управляющему
Заявки можно подать онлайн без справки об остатке задолженности
Деньги выделят за счёт отменённых спортивных состязаний
Помимо этого, ставки налога снижены в краевой столице
В вебинаре участвовало более 30 предпринимателей