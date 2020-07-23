На Байкале предпринимателя заставили убрать свалку

Бизнес, Фото: сайт ГУ МВД по Иркутской области

Фотографии свалки выложили в соцсети



В Иркутской области на днях в соцсетях разместили фотографии образовавшейся свалки бытовых отходов недалеко от Байкала в бухте Зуун Хагун.



По данному факту была незамедлительно проведена проверка. Полицейские и специалисты Роспотребнадзора установили собственника, арендатора земель, а также лиц, ответственных за уборку территории и обязали их вывезти скопившийся мусор.



В отношении предпринимателя начато административное расследование по статье 8.2 КоАП РФ. Собранные материалы в дальнейшем будут направлены на рассмотрение в судебные органы. Санкция статьи кодекса предусматривает штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.



- В свою очередь, правовую оценку действиям главы крестьянского хозяйства, обязанного своевременно вывозить твердые бытовые и коммунальные отходы, дадут должностные лица Росприроднадзора по Иркутской области, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В настоящее время последствия экологического правонарушения устранены.

