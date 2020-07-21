В Бурятии поддержат владельцев частных бассейнов

Глава Бурятии Алексей Цыденов на штабе по обеспечению устойчивого развития экономики одобрил поддержку для собственников плавательных бассейнов, деятельность которых ограничена в связи с пандемией коронавируса.
Министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов доложил о возможности предоставления новой меры поддержки - на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг плавательных бассейнов (за исключением государственных и муниципальных учреждений) за период с 1 марта по 31 июля. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления по предоставлению субсидий из республиканского бюджета.
В республике зарегистрировано две коммерческих организации, предоставляющих услуги плавательных бассейнов по основному виду экономической деятельности. Это центр по обучению плаванию, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, «Золотая рыбка» и центр раннего плавания «Немо 03». Минспорта предложили возместить им до 100% затрат на обязательные коммунальные платежи.
- Посчитайте сумму, но только исходя не из четырёх месяцев, а хотя бы по октябрь включительно. Дальше будем смотреть, - дополнил глава Бурятии.
Финансирование на возмещение планируется предусмотреть за счёт перераспределения средств отменённых спортивных мероприятий.
Генеральный директор «Центра «Золотая рыбка» Юлия Ахрамейко поблагодарила за все оказанные меры поддержки:
- Те меры поддержки, которые были предусмотрены государством, мы получили, всем воспользовались, огромное спасибо, - сказала она и попросила предусмотреть и меру поддержки при открытии в будущем.
Она объяснила, что после возобновления деятельности в силу своей специфики Центр будет работать с клиентами, которые оплатили абонемент ещё закрытия, соответственно, выручки не будет, а коммунальные платежи, зарплату, аренду, кредиторскую задолженность нужно будет продолжать оплачивать.
- Услышал, проработаем, - ответил Алексей Цыденов.
По информации правительства Бурятии