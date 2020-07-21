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В Бурятии поддержат владельцев частных бассейнов

В Бурятии поддержат владельцев частных бассейнов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Деньги выделят за счёт отменённых спортивных состязаний

Глава Бурятии Алексей Цыденов на штабе по обеспечению устойчивого развития экономики одобрил поддержку для собственников плавательных бассейнов, деятельность которых ограничена в связи с пандемией коронавируса.

Министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов доложил о возможности предоставления новой меры поддержки - на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг плавательных бассейнов (за исключением государственных и муниципальных учреждений) за период с 1 марта по 31 июля. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления по предоставлению субсидий из республиканского бюджета.

В республике зарегистрировано две коммерческих организации, предоставляющих услуги плавательных бассейнов по основному виду экономической деятельности. Это центр по обучению плаванию, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, «Золотая рыбка» и центр раннего плавания «Немо 03». Минспорта предложили возместить им до 100% затрат на обязательные коммунальные платежи.

- Посчитайте сумму, но только исходя не из четырёх месяцев, а хотя бы по октябрь включительно. Дальше будем смотреть, - дополнил глава Бурятии.

Финансирование на возмещение планируется предусмотреть за счёт перераспределения средств отменённых спортивных мероприятий.

Генеральный директор «Центра «Золотая рыбка» Юлия Ахрамейко поблагодарила за все оказанные меры поддержки:

- Те меры поддержки, которые были предусмотрены государством, мы получили, всем воспользовались, огромное спасибо, - сказала она и попросила предусмотреть и меру поддержки при открытии в будущем.

Она объяснила, что после возобновления деятельности в силу своей специфики Центр будет работать с клиентами, которые оплатили абонемент ещё закрытия, соответственно, выручки не будет, а коммунальные платежи, зарплату, аренду, кредиторскую задолженность нужно будет продолжать оплачивать.

- Услышал, проработаем, - ответил Алексей Цыденов.


По информации правительства Бурятии 
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