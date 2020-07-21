В Бурятии поддержат владельцев частных бассейнов

По информации правительства Бурятии



Глава Бурятии Алексей Цыденов на штабе по обеспечению устойчивого развития экономики одобрил поддержку для собственников плавательных бассейнов, деятельность которых ограничена в связи с пандемией коронавируса.Министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов доложил о возможности предоставления новой меры поддержки - на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг плавательных бассейнов (за исключением государственных и муниципальных учреждений) за период с 1 марта по 31 июля. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления по предоставлению субсидий из республиканского бюджета.В республике зарегистрировано две коммерческих организации, предоставляющих услуги плавательных бассейнов по основному виду экономической деятельности. Это центр по обучению плаванию, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, «Золотая рыбка» и центр раннего плавания «Немо 03». Минспорта предложили возместить им до 100% затрат на обязательные коммунальные платежи.- Посчитайте сумму, но только исходя не из четырёх месяцев, а хотя бы по октябрь включительно. Дальше будем смотреть, - дополнил глава Бурятии.Финансирование на возмещение планируется предусмотреть за счёт перераспределения средств отменённых спортивных мероприятий.Генеральный директор «Центра «Золотая рыбка» Юлия Ахрамейко поблагодарила за все оказанные меры поддержки:- Те меры поддержки, которые были предусмотрены государством, мы получили, всем воспользовались, огромное спасибо, - сказала она и попросила предусмотреть и меру поддержки при открытии в будущем.Она объяснила, что после возобновления деятельности в силу своей специфики Центр будет работать с клиентами, которые оплатили абонемент ещё закрытия, соответственно, выручки не будет, а коммунальные платежи, зарплату, аренду, кредиторскую задолженность нужно будет продолжать оплачивать.- Услышал, проработаем, - ответил Алексей Цыденов.