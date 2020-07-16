В Бурятии «управляшка» вернула работникам долги почти на 2 млн

Судебные приставы помогли вернуть работникам задолженность



Судебные приставы помогли работникам управляющей компании в селе Кырен Тункинского района Бурятии вернуть задолженность по зарплате.



С начала года исполнительные документы в отношении управляющей компании поступают в службу судебных приставов уже второй раз, в марте сумма задолженности составляла более 715 тыс. рублей.



В службе судебных приставов в отношении компании было возбуждено 37 исполнительных производств на общую сумму взыскания свыше 1 млн. 872 тыс. рублей. Суммы задолженностей варьировались от 15 тыс. руб. до 48 тыс. руб.



Судебные приставы обратили взыскание на расчётные счета общества в банке. В результате принятых мер задолженность в пользу работников взыскана в полном объёме. На сегодняшний день 1,8 млн. рублей перечислены на счета взыскателей.



С начала года судебные приставы взыскали свыше 12 миллионов рублей заработной платы в пользу работников организаций различных форм собственности, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



