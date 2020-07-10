 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Июля

09 Июля

Популярное

Сбербанк поддержал МФЦ Бурятии

Сбербанк поддержал МФЦ Бурятии
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Коллектив МФЦ получил 20 тысяч медицинских масок

Бурятское отделение Сбербанка оказало благотворительную помощь Многофункциональному центру Республики Бурятии по предоставлению государственных и муниципальных услуг. 20 тысяч защитных медицинских масок были переданы коллективу организации, работающей с населением.

- Ежедневно сотрудники МФЦ при обслуживании клиентов подвергаются опасности заражения вирусом. Один специалист в день принимает порядка 25-30 обращений от граждан и юридических лиц, при работе за 8-10 часов использует 5 масок. Поэтому для нас такая помощь очень ощутима, и мы благодарны Сбербанку – нашему надежному партнеру, - поделилась заместитель руководителя ГБУ «МФЦ РБ» Анна Найканчина.

- Несмотря на послабление режима самоизоляции, одной из основных рекомендаций для сдерживания распространения коронавируса сегодня является использование средств индивидуальной защиты в общественных местах, особенно там, где отмечается большое скопление людей. Мы понимаем, насколько важно соблюдать меры профилактики и личной безопасности, контактируя с клиентами во время обслуживания. Сбербанк обеспечивает всем необходимым своих сотрудников и, по возможности, оказывает поддержку партнерам, - сообщил управляющий Бурятским отделением Сбербанка Антон Соколов.

Справка:

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.



Сбербанк Многофункциональный центр по предоставлению услуг маски коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сбербанк поддержал МФЦ Бурятии
Сбербанк поддержал МФЦ Бурятии
Бизнес, 10.07.2020
Коллектив МФЦ получил 20 тысяч медицинских масок
Владельца пасеки оштрафовали в Иркутской области
Владельца пасеки оштрафовали в Иркутской области
Бизнес, 10.07.2020
Пасека не была зарегистрирована, а ветеринарно-санитарный паспорт не оформлен
На площади Советов Улан-Удэ переделывают асфальт
На площади Советов Улан-Удэ переделывают асфальт
Бизнес, 10.07.2020
Подрядчики ведут работы за свой счёт
Улан-удэнский ресторан рекламируют Ди Каприо, Брэд Питт и Анджелина Джоли
Улан-удэнский ресторан рекламируют Ди Каприо, Брэд Питт и Анджелина Джоли
Бизнес, 10.07.2020
Реклама появилась, когда рестораны были закрыты из-за пандемии коронавируса
Сбербанк запускает SberPay — новую систему платёжных сервисов
Сбербанк запускает SberPay — новую систему платёжных сервисов
Бизнес, 10.07.2020
Пользоваться SberPay можно как онлайн, так и офлайн
В Амурской области не пропустили стадо овец из Бурятии
В Амурской области не пропустили стадо овец из Бурятии
Бизнес, 10.07.2020
Перевозчики не оформили ветеринарные сопроводительные документы  
Пострадавший малый бизнес в Бурятии получил более 400 млн рублей
Пострадавший малый бизнес в Бурятии получил более 400 млн рублей
Бизнес, 10.07.2020
Бизнес получил безвозмездные президентские субсидии
В Улан-Удэ обладатели Mastercard могут сэкономить на транспорте
В Улан-Удэ обладатели Mastercard могут сэкономить на транспорте
Бизнес, 09.07.2020
В столице Бурятии до 30 сентября проходит совместная акция Сбербанка и Mastercard
В Бурятии МегаФон увеличил скорость мобильного интернета
В Бурятии МегаФон увеличил скорость мобильного интернета
Бизнес, 09.07.2020
Эксперты проанализировали свыше 7 тысяч тестов в сетях всех операторов связи республики
В Улан-Удэ появилась очередная провокационная реклама
В Улан-Удэ появилась очередная провокационная реклама
Бизнес, 09.07.2020
«Пикантный» баннер с красавцем-мужчиной обнаружили в спальном районе
Ангарчанин отсудил 120 тысяч за отменённые из-за пандемии авиарейсы
Ангарчанин отсудил 120 тысяч за отменённые из-за пандемии авиарейсы
Бизнес, 09.07.2020
Пассажир подал иск к АО «Авиакомпания Сибирь»
В Улан-Удэ поступила жалоба на конкурс по двум маршрутам
В Улан-Удэ поступила жалоба на конкурс по двум маршрутам
Бизнес, 09.07.2020
Речь идёт о маршрутах №№ 97 и 97 квартал
300 кг некачественного мяса изъяли в Бурятии
300 кг некачественного мяса изъяли в Бурятии
Бизнес, 09.07.2020
С начала года проведено 72 проверки
В Бурятии в пиломатериалах двух предприятий нашли вредителей
В Бурятии в пиломатериалах двух предприятий нашли вредителей
Бизнес, 08.07.2020
В отношении должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении
В Бурятии бизнесмен самовольно лишил людей дороги к Байкалу
В Бурятии бизнесмен самовольно лишил людей дороги к Байкалу
Бизнес, 08.07.2020
Прокуратура занялась проверкой сообщения о захвате земель на побережье Байкала

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^