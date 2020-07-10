Сбербанк поддержал МФЦ Бурятии

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.





Бурятское отделение Сбербанка оказало благотворительную помощь Многофункциональному центру Республики Бурятии по предоставлению государственных и муниципальных услуг. 20 тысяч защитных медицинских масок были переданы коллективу организации, работающей с населением.- Ежедневно сотрудники МФЦ при обслуживании клиентов подвергаются опасности заражения вирусом. Один специалист в день принимает порядка 25-30 обращений от граждан и юридических лиц, при работе за 8-10 часов использует 5 масок. Поэтому для нас такая помощь очень ощутима, и мы благодарны Сбербанку – нашему надежному партнеру, - поделилась заместитель руководителя ГБУ «МФЦ РБ» Анна Найканчина.- Несмотря на послабление режима самоизоляции, одной из основных рекомендаций для сдерживания распространения коронавируса сегодня является использование средств индивидуальной защиты в общественных местах, особенно там, где отмечается большое скопление людей. Мы понимаем, насколько важно соблюдать меры профилактики и личной безопасности, контактируя с клиентами во время обслуживания. Сбербанк обеспечивает всем необходимым своих сотрудников и, по возможности, оказывает поддержку партнерам, - сообщил управляющий Бурятским отделением Сбербанка Антон Соколов.Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.