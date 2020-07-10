Улан-удэнский ресторан рекламируют Ди Каприо, Брэд Питт и Анджелина Джоли

Реклама получилась необычная – актёры как будто прямиком из Голливуда направляются в местный ресторан, при этом у Леонардо Ди Каприо в руках стопка денег, а Брэд Питт выглядит как студент – держит папочку и носит рюкзак.





Мировые звёзды не редко используются в российской рекламе. Например, актёр Зак Эфрон стал компьютерным мастером, который «живёт рядом с вами» и предоставляет скидку пенсионерам. Популярная раньше певица Бритни Спирс в одном из городов страны предлагала отведать пирожки, беляши, гамбургеры и хот-доги.







