Улан-удэнский ресторан рекламируют Ди Каприо, Брэд Питт и Анджелина Джоли

Ресторан в центре Улан-Удэ рекламируют звёзды не местного уровня, а мирового. Актёры Леонардо ДиКаприо, Анджелина Джоли и её бывший муж Брэд Питт призывают горожан отведать «аппетитные сэндвичи», «сочные бургеры» и «освежающий лимонад».
Реклама получилась необычная – актёры как будто прямиком из Голливуда направляются в местный ресторан, при этом у Леонардо Ди Каприо в руках стопка денег, а Брэд Питт выглядит как студент – держит папочку и носит рюкзак.
Известно, что реклама появилась пару месяцев назад, когда рестораны были ещё закрыты из-за пандемии коронавируса. Тогда кафе могли получать прибыль, принимая заказы на вынос.
Улан-удэнцев позабавила такая реклама: «Креативно», «Мне кажется, интересно. Сначала, недоумевала, потом подумала, в принципе - приятно глазу. Даже можно зайти, кофе взять)», «прикольно, оригинально. всегда, когда прохожу мимо, эта реклама вызывает почему-то улыбку.»
Мировые звёзды не редко используются в российской рекламе. Например, актёр Зак Эфрон стал компьютерным мастером, который «живёт рядом с вами» и предоставляет скидку пенсионерам. Популярная раньше певица Бритни Спирс в одном из городов страны предлагала отведать пирожки, беляши, гамбургеры и хот-доги.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ появилась очередная провокационная реклама. На баннере магазина, располагающегося в 18 квартале, изображён мужчина-модель без одежды, его нижняя часть пикантно прикрыта длинным полотенцем. Издалека даже кажется, что полотенце вот-вот взлетит от порывов ветра.