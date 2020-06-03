Сбербанк продолжает приём работ на конкурс детского рисунка

Байкальский банк Сбербанка 5 июня завершает приём работ на конкурс детского рисунка «Внуки Победы». На данный момент из регионов – Иркутская область, Бурятия, Якутия, Забайкальский край и других поступило 217 рисунков.Творческий конкурс был объявлен в мае 2020 года, банк пригласил к участию детей в возрасте 6-14 лет. Творческую фантазию ребята могут проявить в любой технике рисования: гуашь, акварель, пастель, масло, карандаши, фломастеры и т.д. Главное условие конкурса – рисунок должен отражать историю Великой Отечественной войны, настроение Великой Победы. Один участник может отправить на конкурс до 3-х работ. Приём работ продолжается, победителя выберут жители регионов, участвующих в конкурсе.Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:6 июня на сайте https://внукипобеды.рф/ откроется доступ к просмотру всех работ участников конкурса. Онлайн-голосование продлится до 16 июня. В период с 17 по 21 июня состоится подведение итогов. 22 июня – награждение победителей.Подробнее об условиях участия и призах можно узнать на сайте конкурса.осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.— крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.