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Жители Бурятии могут зарегистрироваться на сайте госуслуг через Сбербанк-Онлайн

Жители Бурятии могут зарегистрироваться на сайте госуслуг через Сбербанк-Онлайн
Бизнес, 
Через портал можно подать заявление на единовременную выплату на детей в возрасте 3-16 лет

В рамках указа президента РФ №317 от 11.05.2020 года начались выплаты на детей в возрасте 3–16 лет. В Бурятии 1 июня единовременную выплату получили более 90 тысяч семей на 140 тысяч детей.

Заявление на единовременную выплату можно подать через Госуслуги.ру. Для этого необходимо пройти регистрацию на портале государственных услуг. Клиенты Сбербанка могут воспользоваться сервисом регистрации с помощью мобильного приложения или веб-версии Сбербанк Онлайн.

Антон Соколов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка:
«Сервис позволяет дистанционно зарегистрироваться или подтвердить учётную запись, чтобы получить полный доступ к возможностям портала госуслуг. Особенно актуальными остаются такие услуги, как оформление больничного, получение выплат на ребёнка и помощь с возвращением из-за рубежа».

Для регистрации нужно пройти всего 3 шага:
- Войти или зарегистрироваться в Сбербанк Онлайн;
- Во вкладке «Прочее» выбрать «Регистрация на Госуслугах». В мобильном приложении сервис доступен в каталоге в разделе «Услуги»;
- Заполнить заявку на регистрацию или подтверждение учётной записи.

Климентий Шомоев, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Бурятии:
«Заявления на выплату Пенсионный фонд России будет принимать до 1 октября 2020 года. Подать заявление можно через сайт Госуслуги.ру. Никаких дополнительных документов для получения выплаты представлять в ПФР не нужно. Главное – не допустить ошибку в реквизитах счёта и занести сведения на детей в Личном профиле заявителя на сайте. Выплаты семьям с детьми от 3 лет до 16 в Бурятии начались с 1 июня».

Более подробно о выплатах и о том, как их оформить, можно узнать на сайте банка: https://www.sberbank.ru/ru/promo/corona_benefits.

Справка

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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