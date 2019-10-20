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Животноводы Бурятии представили племенной скот

Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с международной выставки сельскохозяйственных племенных животных «Байкал Агро»

19 октября в Бурятии прошла III межрегиональная выставка племенных сельскохозяйственных животных «Байкал Агро». На мероприятии продемонстрировали свои достижения более 30 племенных хозяйств из Бурятии, Калмыкии и Забайкальского края. Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что за племенным животноводством – будущее.

- Животноводство – одно из основных направлений в республике, и племенное животноводство – это будущее животноводства. С этого года у нас создана государственная племенная служба, которая ведёт работу в целом по республике. Мы в этом году по сравнению с предыдущими годами увеличили почти в два раза финансирование - было 18, теперь 30 млн. рублей. Сегодня у нас самое большое количество, за всё время, что у нас было, племенных хозяйств – 32, которые имеют 39 свидетельств, - заявил глава Бурятии.

На сегодня в республике насчитывается 13 пород скота, которые имеют племенной статус , в следующем году ожидается прирост поголовья. Алексей Цыденов отметил, что в будущем году сумма финансирования останется неизменной – 30 млн рублей.

- Сегодня 15 тысяч племенных коров-маток у нас, поэтому ожидаем прирост. И понимаем, что перспектива и будущее именно за племенным животноводством, - сообщил руководитель региона.

Также он отметил, что за последние три года выставка существенно выросла. И сейчас в Бурятию приезжают соседи из других регионов.

- Сейчас минсельхоз России рассматривает нашу выставку как базовую для Сибири и Дальнего востока . Здесь не только представление скота, уже идёт даже продажа, договор на будущее. Это хорошая площадка уже для наших производителей, для производителей других регионов, для взаимных связей, для бизнеса, - поделился Алексей Цыденов.

Министр сельского хозяйства Бурятии Даба-Жалсан Чирипов сообщил, что уже в следующем году выставка будет иметь статус всероссийской.

- Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предложило переквалифицировать эту выставку в специализированную выставку овец и коз. Сегодня Алексей Самбуевич дал добро, и вот в следующем году она будет всероссийская, - отметил министр.

Говоря об особенностях пород для байкальского региона, глава республики отметил «У нас есть климатические особенности, особо широкого разнообразия не будет. Важно, чтобы каждая порода была эффективной. Чтобы это было экономически выгодно, тогда это будут хорошие зарплаты, хорошие рабочие места».

сельское хозяйство племенное животноводство правительство республики
 
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