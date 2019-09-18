В Бурятии будут производить технический кислород

Бизнес, Фото: пресс-служба правительства РБ

Запуск нового производства закроет потребность республики в техническом кислороде



В Бурятии на территории республиканского промышленного парка запустят производство технических газов.



17 сентября состоялось подписание инвестиционного соглашения между правительством Бурятии и ООО «Байкалпромгаз». Запуск производства планируется в начале 2020 года. Реализация проекта позволит закрыть потребность республики в техническом кислороде и создать до 150 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Соглашение подписали глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор ООО «Байкалпромгаз» Юрий Вершинин.



- Технические газы – это кислород, включая сжиженный газообразный, аргон и азот. Такого производства на территории Дальнего Востока нет. Чтобы понимать масштабы производства – это одна из крупнейших в стране, как минимум в тройку входит в стране. Мы можем полностью покрыть рынок республики промышленным газом, включая частные предприятия – в Бурятии и Забайкалье проблемы с медицинским кислородом. И это будет 5-20 % от нашего объёма, поэтому основной упор будет сделан на рынок Дальнего Востока, - рассказал генеральный директор «Байкалпромгаз» Юрий Вершинин.



Алексей Цыденов отметил экологичность производства.



- Проект соответствует требованиям стандартов для размещения производства в Байкальском регионе. Отмечу, предприятие планирует создать сеть пунктов заправки баллонов газом, обмена и доставке. Это тоже на пользу нашей экологии, - подчеркнул глава.



Начало строительно-монтажных работ намечено на 4 квартал текущего года, запуск производства планируется в 1 квартале 2020 года. Компании «Байкалпромгаз» передано в субаренду отдельно стоящее здание 185 кв.м., земельный участок 0,3 га, который планируется увеличить на 1,4 га.

