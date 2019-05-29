Общественная палата России осмотрела фермерские хозяйства Бурятии

Бичурские фермеры возрождают хозяйства на пустырях и просят о помощи



Как обстоят дела у местных фермерских хозяйств, решили проверить в Бичурском районе Бурятии. Специальная комиссия совершила объезд нескольких крестьянско-фермерских хозяйств. В состав делегации вошли член Общественной палаты России Сергей Рыбальченко, председатель региональной палаты Баир Бальжиров и представитель министерства сельского хозяйства Бурятии.



Первой остановкой делегации стало село Шибертуй. Местная школа находится в аварийном состоянии. Она была построена в 1968 году и капитальный ремонт не видела уже давно. В целом в Бичурском районе сносу подлежат три школы: в сёлах Шибертуй, Буй и посёлке Потанино. В планах у руководителей сёл и района построить новые, но проблема, как всегда, в финансировании.



- Школы нам очень нужны. Это ведь основа жизни на селе. К тому же это место притяжения население, это создание новых рабочих мест, – подчеркнул глава Бичурского района Василий Смолин.



Следующим пунктом остановки стала усадьба фермера Солбона Бадмаева. Мужчина в 90-х жил в Улан-Удэ, занимался розничной торговлей. Но как признаётся, деревня позвала обратно. После возвращения в 2000 году в Бичурский район фермер занимался лесозаготовкой, но потом направил свои силы на развитие животноводства и растениеводства.



- Когда начинал, тут был пустырь, вообще ничего не было. Купил маленький домик в деревне, перевёз сюда, поставил. Сейчас у меня 5 гектаров земли, на них поставлены склады, гаражи, дома, животноводческие точки,– рассказал Солбон Бадмаев.



Сейчас у хозяина усадьбы насчитывается более 1000 баранов и 40 коров. Кроме этого, местные в шутку называют Солбона Бадмаева фермером будущего. В его двухэтажный коттедж проведён интернет, канализация и отопление. Но не обходится и без проблем – большие налоги и цены на электричество порой заставляют мужчину работать себе в минус.



- Господдержку я получаю только в виде субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец. Ну а так больше ничего не получал, только на свои средства, – поделился Солбон Бадмаев.



Также комиссия посетила хозяйство фермера Сергея Афанасьева. Он со своим братом открыли фермерское хозяйство в 1991 году. Сейчас братья содержат 200 голов коров и 1000 баранов. Кроме этого, фермеры сами выращивают кормовые культуры: суданская трава, проса, рожь и овёс. В общей сложности мужчины заготавливают 600-700 тонн корма на зиму.



- Сеем кормовые, каждый год убираем. Стараемся сажать такие культуры, которые устойчивы к засухе. Если мы их сеять не будем, вдруг летом засуха, сена не будет, тогда не сможем всех прокормить. Тогда вообще придётся скот под нож пустить, – поделился фермер Сергей Афанасьев.



По словам Сергея, проблем в сельском хозяйстве хватает. От государства фермер получает субсидии на содержание маточного поголовья и один раз воспользовался программой по возмещению средств на покупку техники. В этом случае казна государства оплачивает фермерам 50% стоимости сельскохозяйственного оборудования.



Всего за день комиссия посетила три фермерских хозяйства. Ближе к вечеру в администрацию Бичурского района съехались руководители большинства ферм района. Они рассказали члену Общественной палаты России о проблемах сельского хозяйства, коих немало. Люди жаловались на отсутствие людей, готовых работать в селе, цены на свет, налоги, стоимость солярки, запчастей, низкую оплата за сдаваемое молоко, мясо и шкуры.



- Конечно, частично государство помогает нам на посевы и прочее, но понимаете, это пыль. Если мы тратим 8 тысяч рублей на гектар, но дайте нам хоть 4-5. Эта засуха выбивает нас. Про нас забыли, – выступил один из фермеров Бичурского района.



Также остро стоит вопрос электроснабжения отдалённых хозяйств. Так, одному из фермеров уже четыре года не могут провести электричество. Ближайшая линия электропередач находится в трёх километрах от фермы. В «МРСК Сибири» провода могут провести только на два километра, оставшееся расстояние за свой счёт. Примерная цена километра – 1 миллион рублей. Сейчас мужчина пользуется солнечной батареей.



- Это является той проблемой, которая не позволяет фермеру развиваться. В его обслуживании находится 700 гектар земли. Если мы по программе дальневосточного гектара помогаем тем людям, которые объединились и получили скажем 50 гектаров, мы им помогаем, вне зависимости, какое там расстояние. А тут один человек заставляет работать 700 гектар, а мы из-за одного километра не можем решить это, – отметил заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России Сергей Рыбальченко.



По его словам, этот вопрос можно решить, сделав национальную программу развития Дальнего Востока более гибкой. Эта программа должна быть нацелена не только на общую стратегию развития, но и на те проблемы, которые не могут быть решены в обычном порядке.



Этот и другие вопросы будут обсуждены на всероссийском форуме «Сообщество», который пройдёт в Улан-Удэ с 30 по 31 мая.



- Бурятии на форуме будет посвящено большинство площадок. Но теме развития села будет посвящено две площадки. Все сельские проблемы будут обсуждаться там. Поэтому приглашаю всех жителей республики зарегистрировать и принять там участие, – призвал председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров.



По итогам форумной кампании будут подготовлены предложения для итогового форума, который состоится в конце года в Москве, а также тезисы для доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.

